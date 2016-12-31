В Хельсинки авто въехало в пешеходов, 4 человека ранены

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В столице Финляндии в субботу возле метро в пешеходов въехал автомобиль. Четыре человека получили ранения, один из них тяжело ранен. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел на парковке у станции метро. Водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. Правоохранители также не нашли признаков наркотического или алкогольного опьянения.

По данным телекомпании Yle, во время движения водитель машины почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Peugeot протаранил эвакуатор, стоявший на "аварийке" на автомагистрали Киев-Борисполь под Киевом.