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В Хельсинки авто въехало в пешеходов, 4 человека ранены

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Согласно информации, водителя задержали. Правоохранители не считает, что он врезался в людей умышленно. Признаков наркотического или алкогольного опьянения не нашли.
Полиция Финляндии
Фото со страницы Andrii Olefirov в Twitter

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В столице Финляндии в субботу возле метро в пешеходов въехал автомобиль. Четыре человека получили ранения, один из них тяжело ранен. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

ДТП с автобусом в Турции
Anadolu Ajansı/youtube
ДТП при участии пассажирского автобуса в Турции

По данным агентства, инцидент произошел на парковке у станции метро. Водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. Правоохранители также не нашли признаков наркотического или алкогольного опьянения.

По данным телекомпании Yle, во время движения водитель машины почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Peugeot протаранил эвакуатор, стоявший на "аварийке" на автомагистрали Киев-Борисполь под Киевом. 

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