Под Киевом легковой автомобиль "влетел" в эвакуатор

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Peugeot в пятницу протаранил эвакуатор, стоявший на "аварийке" на автомагистрали Киев-Борисполь под Киевом, сообщает LB.ua.

Как сообщил водитель эвакуатора, у него на ходу лопнуло колесо, в связи с чем он был вынужден остановиться в средней полосе. Вместо аварийного знака он установил лопнувшее колесо за машиной. Спустя несколько минут в заднюю часть эвакуатора на полном ходу врезался Peugeot.

Водитель иномарки госпитализирован с травмой головы. Водитель эвакуатора не пострадал.

Напомним, глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак заявил, что годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета, потери Украины — около 40 млрд гривен в год. Также глава "Укравтодора" заявил, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах.