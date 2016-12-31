Происшествия
RSS

Под Киевом легковой автомобиль "влетел" в эвакуатор

(обновлено: )28
ДТП произошло на дороге Киев-Борисполь. У водителя эвакуатора на ходу лопнуло колесо. Ехавший за ним Peugeot протаранил остановившуюся машину. Водитель иномарки госпитализирован.
Легковой автомобиль въехал в эвакуатор под Киевом 30 декабря 2016 года
LB.ua

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Peugeot в пятницу протаранил эвакуатор, стоявший на "аварийке" на автомагистрали Киев-Борисполь под Киевом, сообщает LB.ua.

ДТП в Киеве с участием сына донецкого бизнесмена Станислава Толстошеева
Фото из открытых источников
Скверная статистика. Количество ДТП бьет рекорды

Как сообщил водитель эвакуатора, у него на ходу лопнуло колесо, в связи с чем он был вынужден остановиться в средней полосе. Вместо аварийного знака он установил лопнувшее колесо за машиной. Спустя несколько минут в заднюю часть эвакуатора на полном ходу врезался Peugeot.

Водитель иномарки госпитализирован с травмой головы. Водитель эвакуатора не пострадал.

Напомним, глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак заявил, что годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета, потери Украины — около 40 млрд гривен в год. Также глава "Укравтодора" заявил, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах.

LB.ua
Легковой автомобиль въехал в эвакуатор под Киевом 30 декабря 2016 года

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар