Дипломаты РФ покинут США до 1 января

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинут США до 1 января, сообщает пресс-центр посольства РФ в Вашингтоне.

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"Они покинут (США — ред.) специально предназначенным чартерным рейсом в течение 72 часов (с момента получения уведомления)", — приводит агентство Sputnik заявление пресс-центра.

Отмечается, что США покинут дипломаты из Вашингтона и Сан-Франциско.

Ранее в администрации президента РФ журналистам сообщили, что для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.