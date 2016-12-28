Вашингтон получит ответ от России на свои новые враждебные шаги - МИД РФ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Россия ответит на новые враждебные шаги Вашингтона, в частности на возможные новые санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством России в ход американских выборов, говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила. С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем… Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", — говорится в комментарии департамента, сообщает РИА Новости.

В МИД напомнили, что администрация Барака Обамы еще полгода назад "запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

Ранее американские спецслужбы официально обвинили Россию в попытках повлиять на выборы в США, в Кремле это опровергли. Президент США Барак Обама обратился в спецслужбам предоставить ему подробный отчет по данным обвинениям до конца его президентского срока. При этом, после выборов Белый дом признал, что в день голосования никакой повышенной хакерской активности не было.

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