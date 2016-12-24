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Новыми антироссийскими санкциями администрация Обамы вредит США - МИД РФ

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Санкции против России. Смягчить нельзя ужесточить (194)

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Согласно комментарию Министерства иностранных дел РФ, расширение американских санкций против России сигнализирует о "полной утрате в Вашингтоне чувства реальности".
Здание МИД РФ
RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости Украина. Новыми санкциями против РФ администрация президента США Барака Обамы вредит своей стране, говорится в комментарии МИД РФ, которым располагает РИА Новости.

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Гжегож Колодко: Санкции Запада против РФ не дали ожидаемых результатов

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"Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности. Впрочем, в последние годы уходящая администрация Барака Обамы так увлеченно искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от нее мы и не ожидали. Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики", — говорится документе.

Ранее управление по промышленности и безопасности Министерства торговли США сообщало, что США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине.

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