"ПриватБанк", оказывается, "отжали". Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неспроста скандальная национализация "ПриватБанка", ох неспроста… Доказательством тому послужило недавнее заявление бывшего совладельца "Привата" Игоря Коломойскокого. Сначала он поблагодарил Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана и его команду за это "непростое решение". "Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", — отметил Коломойский.

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На этом слова благодарности иссякли: по словам бизнесмена, "ПриватБанк" стал "жертвой произвола НБУ". Спустя несколько дней молчания позицию Коломойского поддержал и менеджмент "ПриватБанка". В частности экс-директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обвинил главу НБУ Валерию Гонтареву в действиях, которые привели к кризису в "Привате".

После этих сенсационных заявлений в украинском сегменте соцсетей появилось немало экспертных комментариев на тему "Привата". Но далеко не все специалисты верят словам Коломойского. "Игра была договорная. И, в общем-то, все остались при своих интересах, кроме самих украинцев. Поскольку была тишина, то я прихожу к выводу, что интересы Коломойского не были задеты. Он может имиджево повозмущаться, но у него все в порядке на самом деле", — есть в соцсетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook