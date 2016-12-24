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"ПриватБанк", оказывается, "отжали". Реакция в соцсетях

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"ПриватБанк" - национализация. Последствия (171)

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Национализация "ПриватБанка" продолжает будоражить умы многих украинцев. Масла в огонь горячей темы подлил молчавший долгое время экс-владелец Игорь Коломойский, заявивший, что банк стал "жертвой произвола НБУ". Что пишут об этом в соцсетях?
ПриватБанк
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Неспроста скандальная национализация "ПриватБанка", ох неспроста… Доказательством тому послужило недавнее заявление бывшего совладельца "Привата" Игоря Коломойскокого. Сначала он поблагодарил Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана и его команду за это "непростое решение". "Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", — отметил Коломойский.

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На этом слова благодарности иссякли: по словам бизнесмена, "ПриватБанк" стал "жертвой произвола НБУ". Спустя несколько дней молчания позицию Коломойского поддержал и менеджмент "ПриватБанка". В частности экс-директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обвинил главу НБУ Валерию Гонтареву в действиях, которые привели к кризису в "Привате". 

После этих сенсационных заявлений в украинском сегменте соцсетей появилось немало экспертных комментариев на тему "Привата". Но далеко не все специалисты верят словам Коломойского. "Игра была договорная. И, в общем-то, все остались при своих интересах, кроме самих украинцев. Поскольку была тишина, то я прихожу к выводу, что интересы Коломойского не были задеты. Он может имиджево повозмущаться, но у него все в порядке на самом деле", — есть в соцсетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
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