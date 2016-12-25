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Дипломат: Япония будет развивать партнерство с РФ, но сохранит санкции

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Украина-РФ: новый виток санкций (467)

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Источник в японских дипломатических кругах заявил, что Токио намерен активно развивать экономическое сотрудничество с Москвой, но и не отказываться от санкций.
Флаг Японии
flickr.com/ Guilhem Vellut

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Власти Японии будут проводить политику "двух направлений" в отношении РФ, сообщил агентству Киодо источник в японских дипломатических кругах, информирует РИА Новости.

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По его словам, Токио намерен активно развивать экономическое сотрудничество с Москвой, но и не отказываться от санкций.

По данным собеседника агентства, власти Японии намерены дать разъяснения представителям других стран-членов "большой семерки" (G7), которые не раз уже высказывали опасения о том, что Токио может прекратить санкционный режим по отношению к Москве, что будет идти в разрез с позицией G7.

На отношениях двух стран сказывается присоединение Японии к санкциям против РФ в связи с кризисом в Украине. Однако страны работают над углублением экономического сотрудничества. Так, в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию 15-16 декабря стороны подписали более 65 различных соглашений на 2,5 миллиарда долларов.

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