СМИ: в Анкаре убит активист правящей партии Турции

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости Украина. В Анкаре был убит заместитель главы отделения правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) района Чанкая Анкары Йылмаз Булут, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в столичном районе Мамак накануне вечером. Булут узнал о том, что с его племянником на улице вступили в конфликт наркоторговцы. Активист ПСР поспешил на помощь родственнику, между ним и наркодилерами произошла ссора.

Булуту удалось забрать племянника, и они отправились домой. Однако четверо преступников начали преследовать их на машине и открыли огонь, тяжело ранив Булута. Увидев, что он остался лежать в крови, бандиты скрылись. Племянник Булута вызвал скорую и полицию. Раненый был срочно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, скончался.

Полиция ведет розыск преступников.

Напомним, на минувшей неделе в Турции был убит российский посол Андрей Карлов.