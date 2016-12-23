Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких военных

Скриншот видеозаписи казни турецких солдат

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Turkish Minute.

По данным портала, военные были захвачены боевиками три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГ аккаунтах в социальных сетях.

В начале февраля 2015 года ИГ распространила видеозапись казни попавшего в плен к боевикам в пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха, который также был сожжен заживо.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.