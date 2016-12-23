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В ФРГ по подозрению в подготовке теракта задержаны два брата из Косово

Тема:

Террор в Европе (42)

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Как сообщают СМИ, правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Задержанные являются братьями и выходцами Косово, полиция подозревает, что они планировали теракт в торговом центре города Оберхаузен.
Полиция в Германии. Архивное фото
Associated Press Matthias Schrader

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Два человека задержаны в немецком городе Дуйсбург в федеральной земле в Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в подготовке теракта в торговом центре, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

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По данным издания, задержания проводила полиция соседнего города Эссен, в 00.45 пятницы по местному времени (01.45 по Киеву) правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Отмечается, что задержанные являются братьями и выходцами Косово.

Полиция подозревает, что они планировали теракт в торговом центре города Оберхаузен.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине. Грузовик был зарегистрирован в Польше и принадлежит местной транспортной фирме. В результате ЧП погибли 12 человек, 50 были ранены. 

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В связи с терактом разыскивается тунисец Анис Амри. 

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