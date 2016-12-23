Полиция задержала 5 сторонников ИГ, планировавших теракты в Мельбурне

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Полиция арестовала предполагаемых злоумышленников, планировавших совершить серию терактов в Мельбурне (Австралия) во время рождественских праздников, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию SBS.

Сообщается, что несколько подозреваемых были арестованы в пятницу утром, после того как полицейский спецназ провел обыски в ряде домов в северном районе Мельбурна.

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Глава полиции штата Виктория Грэм Эштон заявил, что арестованные планировали в день Рождества напасть на главный вокзал Мельбурна, собор Святого Павла и одну из площадей.

По данным портала 9news, в ходе операции были арестованы пять человек — четверо молодых австралийцев и выходец из Египта.

"Они радикализовались под влиянием ИГ и пропаганды ИГ", — заявил Эштон.

По его словам, для совершения терактов арестованные планировали использовать взрывчатку. Однако он не исключил, что при нападениях также могло быть использовано огнестрельное и холодное оружие.