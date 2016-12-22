Спецслужбы подозревали, что Амри планировал совершить теракт - СМИ

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина. Спецслужбам Германии уже в течение нескольких месяцев было известно, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри намеревался совершить атаку и стать смертником, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel.

По информации издания, информация была получена в ходе наблюдения в интернете, однако высказывания, которые делал Амри, не позволяли задержать его.

Издание сообщает, что в апреле 2016 года, когда Амри обратился в германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf), он заявил, что является гражданином Египта, при этом рассказать про "свою" страну ничего не мог. База данных Bamf показала, что мужчина зарегистрирован уже несколько раз под разными именами и разными датами рождения. Запрос на предоставление ему убежища был отклонен, депортировать его, однако, не могли, потому что у него не было действительного удостоверения личности.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.