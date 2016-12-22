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Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине выдавал себя за египтянина

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Исходя из анализа телефонных переговоров Амри, он уже несколько месяцев назад планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия.
Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
bka.de

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Гражданин Туниса Анис Амри, которого правоохранительные органы Германии подозревают в причастности к теракту в Берлине, выдавал себя за египтянина, чтобы получить убежище в ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник Spiegel.

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Амри выдавал себя в немецких миграционных ведомствах за "политически преследуемого египтянина", пишет Spiegel, однако из-за того, что предполагаемый террорист не мог "представить какой-либо информации о Египте", его запрос о предоставлении убежища "был отклонен через несколько недель как необоснованный".

Кроме того, на тот момент ведомствам уже было известно о том, что Амри передвигался в Европе под различными именами.

Издание также отмечает, что, исходя из анализа телефонных переговоров Амри, он уже несколько месяцев назад планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия. Предполагаемый террорист выражался в своих телефонных разговорах завуалированно, так что у правоохранительных органов не хватило доказательств для его задержания.

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