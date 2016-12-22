Обзор ИноСМИ: террориста из Берлина ищут по всей Европе, Nokia vs Apple

РИА Новости Украина

Главного подозреваемого в берлинском теракте ищут по всей Европе. Мигрант из Туниса Анис Амри стал главным подозреваемым по делу о наезде грузовика на людей в столице Германии и самым разыскиваемым человеком в стране, пишет в четверг газета Wall Street Journal.

"Поиски проходят по всей Европе", — отмечает Financial Times.

Прокуратура предложила награду в 100 тысяч евро за информацию, которая может привести к его задержанию, добавляет газета. О расследовании теракта, в котором погибли 12 человек, также пишут издания Spiegel, WELT, Bild, Guardian, New York Times, Daily Telegraph, Monde и другие.

Как отмечают газеты, Анис Амри покинул Тунис семь лет назад. До прибытия в Германию он отбывал четырехлетний тюремный срок в Италии по обвинению в поджоге школы.

"Когда его отпустили, власти Италии пытались отправить его на родину, но Тунис не принимал его", — пишет WSJ со ссылкой на итальянского чиновника.

Около года назад ныне "самый разыскиваемый человек в Европе" прибыл в Германию. В ФРГ он несколько месяцев находился под наблюдением властей в связи с возможной подготовкой ограбления для покупки оружия, но доказательств в поддержку этого найдено не было. Каким образом человек, известный властям из-за возможной связи с исламским экстремизмом, остался незамеченным и, предположительно, смог устроить теракт – вопрос к немецким спецслужбам, пишет Guardian.

История выходца из Туниса иллюстрирует проблемы с депортацией мигрантов и показывает, с каким вызовом в области безопасности столкнулась Германия из-за прибывающих в страну беженцев, заключает Financial Times.

Эрдоган заявил, что последователь Гюлена убил российского посла. Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил, что у него нет сомнений в том, что организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) имеет отношение к убийству российского посла Андрея Карлова, пишет газета New York Times.

"Связи террориста, убившего посла России, указывают на его принадлежность к FETO", – цитирует газета заявление президента.

Между тем, в СМИ стали появляться подробности расследования трагедии. Как отмечает газета Independent, по предварительным данным, предполагаемый убийца дипломата Мевлют Мерт Алтынташ продолжил стрелять в прибывших на место происшествия полицейских после того, как они ранили его в ноги. Он кричал: "Вы не возьмете меня живым".

Прокуратура рассматривает версию о том, можно ли было захватить его живым, добавляет издание. Сейчас в связи с нападением в Турции задержаны 11 человек.

Завершающая стадия эвакуации из сирийского Алеппо. Эвакуация из сирийского Алеппо достигла своей финальной стадии, несколько тысяч боевиков и гражданских лиц все еще ожидают выхода из районов города, пишет в четверг газета Daily Telegraph и другие зарубежные СМИ.

"Как ожидается, последние эвакуируемые лица покинут город в четверг, что, возможно, приведет к тому, что режим (президента Сирии Башара) Асада впервые с 2012 года установит полный контроль над крупнейшим сирийским городом", — отмечает издание.

Как отмечает Guardian, за несколько последних дней из восточной части города были вывезены около 25 тысяч человек.

ЕС предостерег Трампа от отмены сделки с Ираном. Европейские власти негласно предостерегают приходящую администрацию избранного американского президента Дональда Трампа о том, что США будут виноваты, если возможные новые экономические санкции в отношении Ирана приведут к отмене сделки 2015 года, пишет газета Financial Times.

Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп резко критиковал ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит исламской республике получить ядерное оружие. Кроме того, обе палаты американского конгресса приняли законопроект о продлении на 10 лет антииранских санкций.

По данным издания, в последние недели несколько европейских делегаций посетили США, где встретились с представителями переходной команды Трампа и с генерал-лейтенантом Майклом Флинном, которому будущий президент предложил пост советника по вопросам национальной безопасности. В ходе встреч европейские чиновники выразили обеспокоенность стран ЕС по сделке с Ираном. Кроме того, как отмечает издание, делегации встретились с конгрессменами-республиканцами.

Как заявил газете один из европейских чиновников, "если новые санкции приведут к коллапсу сделки, большинство людей в Европе скажут, что это вина американцев".

Apple и Nokia вновь воюют из-за патентов. Издания о технологиях и деловые СМИ пишут в четверг о возобновившейся "войне патентов" между компаниями Nokia и Apple.

Во вторник американская компания подала иск в федеральный суд в Сан-Франциско, обвинив две связанные с Nokia организации в сговоре с финским производителем с целью "извлечения доходов несправедливым и неконкурентным путем", пишет Financial Times.

В среду финская компания предъявила иски в суды ФРГ и США напрямую против Apple, отмечает интернет-издание Verge. Nokia заявила, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать применение нескольких финских патентов. Технологии, о которых идет речь, касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

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Как подчеркивают СМИ, компании уже вступали в похожий спор в 2009 году, когда Nokia подала иск против Apple за незаконное использование десяти патентов. Через два года компании урегулировали этот спор после того, как американская компания согласилась выплачивать отчисления финскому производителю мобильных телефонов.