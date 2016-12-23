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Подозреваемый в терактах в Берлине попал на камеры наблюдения - СМИ

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Террор в Европе (41)

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Как сообщается, подозреваемый был зафиксирован на камере в районе ярмарки всего за несколько дней до теракта. В следующий раз Амри попал на камеру уже через несколько часов после атаки.
Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
REUTERS Hannibal Hanschke

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Камеры наблюдения в берлинском районе Моабит засняли главного подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в столицы Германии тунисца Аниса Амри вскоре после трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию rbb.

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По информации радиостанции, подозреваемый также был зафиксирован на камере в этом районе всего за несколько дней до теракта. Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции.

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Отмечается, что снимки с подозреваемым были сделаны ночью 14 и 15 декабря. В следующий раз Амри попал на камеру уже через несколько часов после теракта. Местом наблюдения была мечеть в Моабите, где в четверг утром полиция провела обыск.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине. Грузовик был зарегистрирован в Польше и принадлежит местной транспортной фирме. В результате ЧП погибли 12 человек, 50 были ранены. 

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 

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