Подозреваемый в терактах в Берлине попал на камеры наблюдения - СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Камеры наблюдения в берлинском районе Моабит засняли главного подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в столицы Германии тунисца Аниса Амри вскоре после трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию rbb.

По информации радиостанции, подозреваемый также был зафиксирован на камере в этом районе всего за несколько дней до теракта. Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции.

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Отмечается, что снимки с подозреваемым были сделаны ночью 14 и 15 декабря. В следующий раз Амри попал на камеру уже через несколько часов после теракта. Местом наблюдения была мечеть в Моабите, где в четверг утром полиция провела обыск.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине. Грузовик был зарегистрирован в Польше и принадлежит местной транспортной фирме. В результате ЧП погибли 12 человек, 50 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".