Подозреваемый в теракте в Берлине был за рулем грузовика – генпрокуратура ФРГ

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина. Следствие считает, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри самостоятельно управлял грузовиком, генпрокуратура ФРГ в четверг выдала ордер на его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

"По состоянию расследования на настоящий момент мы исходим из того, что Анис Амри сам управлял грузовиком, сегодня был выдан ордер на его арест", — сказала представитель генпрокуратуры.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.