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Подозреваемый в теракте в Берлине был за рулем грузовика – генпрокуратура ФРГ

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ЧП в Европе: теракты в Германии, резня в Лондоне (97)

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В генпрокуратуре ФРГ, комментируя ход расследования, сообщили, что подозреваемый Анис Амри сам управлял грузовиком, сегодня был выдан ордер на его арест.
Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
REUTERS Hannibal Hanschke

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина. Следствие считает, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри самостоятельно управлял грузовиком, генпрокуратура ФРГ в четверг выдала ордер на его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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"По состоянию расследования на настоящий момент мы исходим из того, что Анис Амри сам управлял грузовиком, сегодня был выдан ордер на его арест", — сказала представитель генпрокуратуры.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

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