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Представитель Трампа уточнил смысл его заявления о ядерном потенциале

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (233)

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Представитель Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что избранный президент США "ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого".
Дональд Трамп. Архивное фото
ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении о расширении ядерных возможностей США имел в виду необходимость предотвращения распространения атомного оружия, заявил официальный представитель политика Джейсон Миллер, передает РИА Новости

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
Теперь все. Дональд Трамп официально избран президентом США

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

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"Избранный президент Трамп ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого – особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев", — цитирует агентство Рейтер слова представителя Трампа.

Ранее сообщалось, что  Дональд Трамп признан самым влиятельным человеком 2016 года по версии агентства France-Press, а президент РФ Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга.

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