Представитель Трампа уточнил смысл его заявления о ядерном потенциале

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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении о расширении ядерных возможностей США имел в виду необходимость предотвращения распространения атомного оружия, заявил официальный представитель политика Джейсон Миллер, передает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

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"Избранный президент Трамп ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого – особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев", — цитирует агентство Рейтер слова представителя Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп признан самым влиятельным человеком 2016 года по версии агентства France-Press, а президент РФ Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга.