Сотрудники авиакомпании высадили пассажира, пристававшего к дочери Трампа

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники авиакомпании JetBlue Airways высадили пассажира, пристававшего к дочери избранного президента США Дональда Трампа Иванке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт TMZ.

Сообщается, что инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе со своими детьми должна была вылететь на Гавайские острова.

"Ваш отец разрушает страну", — обратился нарушитель порядка к женщине.

"Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", — продолжил мужчина.

Журналисты отмечают, что Иванка Трамп не обращала внимание на обращенные к ней слова и пыталась занять своих детей игрушками.

Авиакомпания подтвердила, что сняла с рейса пассажира во избежание потенциального конфликта.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.