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Сотрудники авиакомпании высадили пассажира, пристававшего к дочери Трампа

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (233)

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Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе со своими детьми должна была вылететь на Гавайские острова.
Иванка Трамп. Архивное фото
Иванка Трамп/Facebook

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники авиакомпании JetBlue Airways высадили пассажира, пристававшего к дочери избранного президента США Дональда Трампа Иванке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт TMZ.

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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Сообщается, что инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе со своими детьми должна была вылететь на Гавайские острова.

"Ваш отец разрушает страну", — обратился нарушитель порядка к женщине.

"Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", — продолжил мужчина.

Журналисты отмечают, что Иванка Трамп не обращала внимание на обращенные к ней слова и пыталась занять своих детей игрушками.

Авиакомпания подтвердила, что сняла с рейса пассажира во избежание потенциального конфликта.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

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