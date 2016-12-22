Сотрудники авиакомпании высадили пассажира, пристававшего к дочери Трампа

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники авиакомпании JetBlue Airways высадили пассажира, пристававшего к дочери избранного президента США Дональда Трампа Иванке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт TMZ.
Сообщается, что инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе со своими детьми должна была вылететь на Гавайские острова.
"Ваш отец разрушает страну", — обратился нарушитель порядка к женщине.
"Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", — продолжил мужчина.
Журналисты отмечают, что Иванка Трамп не обращала внимание на обращенные к ней слова и пыталась занять своих детей игрушками.
Авиакомпания подтвердила, что сняла с рейса пассажира во избежание потенциального конфликта.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.