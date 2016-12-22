Трамп: США необходимо расширить ядерный потенциал

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

Трамп не привел никаких подробностей относительно своего высказывания.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп признан самым влиятельным человеком 2016 года по версии агентства France-Press, а президент РФ Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга.