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Трамп: США необходимо расширить ядерный потенциал

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (231)

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По мнению избранного президента США Дональда Трампа, Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб.
Дональд Трамп
JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

Трамп не привел никаких подробностей относительно своего высказывания.

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Ранее сообщалось, что  Дональд Трамп признан самым влиятельным человеком 2016 года по версии агентства France-Press, а президент РФ Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга.

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