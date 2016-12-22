The American Conservative: вооружать Украину — плохая идея

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Те, кто хочет оказывать влияние на Белый дом следующие четыре года, расценивают первые несколько месяцев правления новой администрации как благоприятную для себя возможность. Двухпартийная сенатская группа по Украине, которая активно настаивает на формировании более тесных отношений между США и этой страной, надеется воспользоваться этим критическим периодом, когда новый президент будет изучать аналитические записки по вопросам политики, вносить изменения в действующие программы или даже отрекаться от прошлого", — пишет в статье для американского издания The American Conservative Дэниел Депетрис — научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities.

Эта группа в письме на имя избранного президента Трампа заявляет, что США крайне важно увеличить помощь Киеву из-за собтий на востоке страны, говорится в публикации. "Все довольно просто, — утверждает эта группа. — Действия в Крыму и в других районах восточной Украины самым опасным образом подрывают устоявшиеся дипломатические, правовые и военные нормы, которые Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО упорно разрабатывали на протяжении десятилетий".

"На сей счет сенаторы правы. Но давайте не будем себя обманывать. Далеко не впервые более сильная держава пытается перекроить границы слабого соседа, и это отнюдь не последний случай. Русские стремительно воспользовались благоприятной возможностью в период путаницы и неразберихи в Украине после свержения Виктора Януковича. Подписанные Москвой Минские соглашения, призванные уменьшить размах насилия на востоке Украины за счет обоюдного отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения конфликтующих сторон и передачи сепаратистами контроля над границей украинскому правительству, зашли в тупик и сегодня уже совершенно бесполезны", — пишет Депетрис.

Неоспоримо то, что если бы не российская поддержка летом 2014 года, то украинская армия скорее всего сумела бы разгромить силы ополченцев, которые создали автономные "народные" республики на востоке страны — или по крайней мере, ослабила ополченцевв до такой степени, что Киеву удалось бы добиться более серьезных уступок за столом переговоров, полагает автор статьи.

Мы должны признать то, что Россия нарушает нормы международного права и Устава ООН; но в то же время, американские и европейские политики должны осознать, что Украина для геополитических позиций Москвы намного важнее, чем для Вашингтона, напоминает американкий аналитик.

"Я просто пытаюсь объяснить, почему российское государство поступило именно таким образом, и почему дальнейшая военная помощь США украинским вооруженным силам нецелесообразна и опрометчива. Можно убедительно доказать, что предоставление украинскому государству военной помощи на сотни миллионов долларов никак не поможет исправить ситуацию, а Киев начнет строить иллюзии, полагая, что Вашингтон незамедлительно придет к нему на помощь, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне военных действий", — пишет Депетрис.

"С 2015 года конгресс США выделил 750 миллионов долларов на повышение обороноспособности украинской армии и сил безопасности. Затем он принял дополнительное решение о выделении украинцам еще 650 миллионов долларов в течение двух следующих лет. Это огромные деньги, и новая администрация такими ассигнованиями может подать русским сигнал о том, что дальнейшие притязания на территорию Украины приведут к новым потерям в их армейских рядах", — продолжил автор статьи.

"Однако новой администрации необходимо ответить на вопрос о том, поможет ли выделение дополнительных средств для решения украинской проблемы снизить волну насилия в стране и остановить неразбериху в выборных органах власти, или все будет как раз наоборот", — полагает американский аналитик.

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"Политический кризис в Украине далек от разрешения…. Хотя сегодня ситуация на востоке далеко не мирная, там сейчас гораздо меньше насилия, чем на пике войны в 2015 году. Иногда невмешательство больше соответствует национальным интересам США, нежели вмешательство, которое стало безусловным рефлексом внешнеполитического истэблишмента в Вашингтоне после окончания холодной войны", — отметил Депетрис.