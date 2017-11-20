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    Корнейчук: Порошенко дали подконтрольный репрессивный аппарат

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    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (28)

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    Поставив во главу Госбюро расследований своего человека, президент получил залог полнейшей безнаказанности и утер нос американцам с их НАБУ, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Государственное бюро расследований еще не заработало, но зато у него есть глава — юрист и бывший сотрудник ГПУ Роман Труба. За него единогласно проголосовали все девять членов конкурсной комиссии. Всего в финал конкурса вышли 19 кандидатов. Одним из фаворитов до последнего времени называли главного военного прокурора Анатолия Матиоса, но в результате он набрал всего два голоса.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "Порошенко уже вовсю рулит репрессивной машиной"

    Ранее в комиссии заявляли, что на полноценный запуск работы этой правоохранительной структуры нужно полгода. А эксперты говорят, что уже через считанные дни в Украине может наступить коллапс с расследованием преступлении, поскольку с 20 ноября по закону Генпрокуратура теряет следственную функцию и перенять ее с этой даты должно было бы уже полноценно созданное Госбюро расследований.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя ситуацию с ГБР, уверен: можно не переживать за нашу власть — она себя не обидит.

    "Ловкими движениями рук создано Государственное бюро расследований, которое забрало все полномочия по уголовным делам против высокопоставленных чиновников и политиков. Во главе ГБР поставлен подконтрольный власти человек", — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

    В итоге, президент Петр Порошенко получил полностью подконтрольную себе репрессивную машину, уверен Корнейчук.

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    "И залог полнейшей безнаказанности. И утер нос американцам с их НАБУ. Поэтому не стоит считать Порошенко глупым. Инстинкт самосохранения у него на высшем уровне. Как и умение плести интриги…", — написал аналитик.

     

     

     

     

     

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