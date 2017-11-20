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    Портнов о конкурсе в Госбюро расследований: наспех сфабриковано

    (обновлено: )13910
    Юрист Андрей Портнов считает, что система конкурсов и аттестаций в стране полностью девальвирована, а в случае ГБР – есть следы политического вмешательства.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине уже несколько лет тормозится создание Государственного бюро расследований. ГБР должно было отобрать следственную часть функций у ГПУ, СБУ, МВД и ГФС. К его подследственности относятся "элитные" преступления – бывших президентов, всех членов правительства, министров, сотрудников правоохранительных органов и судей. При этом Госбюро сможет расследовать правонарушения НАБУ и САП и военные преступления, кроме разглашения военнослужащими государственной тайны. ГБР должно было заработать еще в марте 2016 года, однако до сих пор его работа не запущена.

    Вместе с тем, на днях конкурсной комиссии все же удалось избрать главу ГБР. Им стал юрист Роман Труба.

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    Труба до избрания главой Госбюро расследований занимал пост директора департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". В 1997-2015 годах работал в органах прокуратуры. В частности был прокурором Пустомытовского района Львовской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. Трубе предъявляли претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.

    ФБР
    flickr.com/popculturegeek
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    Кроме работы в органах прокуратуры глава Госбюро расследований дважды уходил в бизнес-структуры: декабрь 2003 — январь 2004 годов работал юрисконсультом ООО "Технореммаш", а с мая 2015 года возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".

    По мнению юриста Андрея Портнова, конкурс в ГБР был грубо и наспех сфабрикован, со следами политического вмешательства. Однако, он выразил мнение, что это проблема всей девальвированной системы конкурсов и аттестаций в стране в целом.

    "Грубо, наспех и со следами политического вмешательства сфабрикованный конкурс в Государственное бюро расследований — это не проблема этого конкурса. Это окончательно девальвированная вся ваша система конкурсов и аттестаций", — написал Портнов в Facebook.

    Он считает невозможным, чтобы одни и те же политики с одной стороны фальсифицировали конкурс в Госбюро расследований, а с другой – проводили честный отбор судей Верховного суда.

    "Не может такого быть, чтобы одна и та же политическая верхушка грубо сфальсифицировала конкурс в ГБР и одновременно провела честный набор в Верховный Суд", — резюмировал юрист.

    Андрей Портнов/Facebook

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