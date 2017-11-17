Роман Труба. Справка

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Конкурсная комиссия 16 ноября избрала главу Государственного бюро расследований, будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие государственные служащие.

Председателем Госбюро стал Роман Труба, который набрал 9 голосов. Всего на должность претендовали 19 человек, включая главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Справка

Роман Михайлович Труба родился во Львове, где в 1997 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Франко.

С 1997 по 2015 годы работал в органах прокуратуры.

Карьеру он начинал в прокуратуре Франковского района Львова, где прошел путь от стажера до старшего следователя.

Позднее был переведен на должности старшего следователя сначала в прокуратуру Львова, потом — в прокуратуру Львовской области, где дослужился до заместителя начальника следствеенного отдела следственного управления.

Возглавлял прокуратуру Пустомытивского района Львовской области.

Сразу из районной прокуратуры в 2104 году был переведен на должность в Генпрокуратуру.

Там Роман Труба занимал должности начальника следственного управления ГПУ, начальника управления особо важных дел.

Кроме работы в органах прокуратуры глава Госбюро расследований дважды уходил в бизнес-структуры: декабрь 2003 — январь 2004 годов работал юрисконсультом ООО "Технореммаш", а с мая 2015 года возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".

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Еще до назначения Роману Трубе предъявляли претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.

Опубликованы выдержики из его интервью газете "Голос народу": "У меня и сегодня перед глазами, будто бы это было вчера, встреча по поводу моего назначения на такую важную должность с генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой, дальнейшее мое представление прокурором области Виталием Ковбасюком", — говорил Труба в 2013 году.

Фото со страницы Виталия Билоцкого в Facebook Роман Труба на фоне портретов Виктора Пшонки и Виктора Януковича

Его перевод на высокие должности связывают с покровительством Олег Махницкого, исполнявшего обязанности генпрокурора в первые месяцы после Евромайдана.

По информации Страна.ua, Роман Труба во время работы в Генпрокуратуре был связан с расследованием дел против Сергея и Андрея Клюевых, Сергея Арбузова и Николая Злочевского. Все эти высокопоставленные чиновники времен Виктора Януковича смогли беспрепятственно покинуть Украину, несмотря на возбужденные уголовные дела.