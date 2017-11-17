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    Роман Труба. Справка

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    Роману Трубе предъявляют претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.
    Глава госбюро расследований Роман Труба
    Принтскрин с видео

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.  Конкурсная комиссия 16 ноября избрала главу Государственного бюро расследований, будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие государственные служащие.

    Председателем Госбюро стал Роман Труба, который набрал 9 голосов. Всего на должность претендовали 19 человек, включая главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

    Справка

    Роман Михайлович Труба родился во Львове, где в 1997 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Франко.

    НАБУ
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    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

    С 1997 по 2015 годы работал в органах прокуратуры.

    Карьеру он начинал в  прокуратуре Франковского района Львова, где прошел путь от стажера до старшего следователя.

    Позднее был переведен на должности старшего следователя сначала в прокуратуру Львова, потом — в прокуратуру Львовской области, где дослужился до заместителя начальника следствеенного отдела следственного управления.

    Возглавлял прокуратуру Пустомытивского района Львовской области.

    Сразу из районной прокуратуры в 2104 году был переведен на должность в Генпрокуратуру.

    Там Роман Труба занимал должности начальника следственного управления ГПУ, начальника управления особо важных дел.

    Кроме работы в органах прокуратуры глава Госбюро расследований дважды уходил в бизнес-структуры: декабрь 2003 — январь 2004 годов работал юрисконсультом ООО "Технореммаш", а с мая 2015 года возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".

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    Еще до назначения Роману Трубе предъявляли претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.

    Опубликованы выдержики из его интервью газете "Голос народу": "У меня и сегодня перед глазами, будто бы это было вчера, встреча по поводу моего назначения на такую важную должность с генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой, дальнейшее мое представление прокурором области Виталием Ковбасюком", — говорил Труба в 2013 году.

    Фото со страницы Виталия Билоцкого в Facebook
    Роман Труба на фоне портретов Виктора Пшонки и Виктора Януковича

    Его перевод на высокие должности связывают с покровительством Олег Махницкого, исполнявшего обязанности генпрокурора в первые месяцы после Евромайдана.

    По информации Страна.ua, Роман Труба во время работы в Генпрокуратуре был связан с расследованием дел против Сергея и Андрея Клюевых, Сергея Арбузова и Николая Злочевского. Все эти высокопоставленные чиновники времен Виктора Януковича смогли беспрепятственно покинуть Украину, несмотря на возбужденные уголовные дела.

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