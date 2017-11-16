На конкурсе избран глава Госбюро расследований

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Конкурсная комиссия избрала главу Государственного бюро расследований, им стал юрист Роман Труба.

На заседании комиссии (на фото) за его кандидатуру было отдано 9 голосов. Работа комиссии длилась с марта 2016 года.

Новосозданное Госбюро будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие государственные служащие.

Исключение составят случаи, когда расследование относится к компетенции Национального антикоррупционного бюро. Также Бюро уполномочено расследовать преступления сотрудников самого НАБУ, антикоррупционной прокуратуры и военные преступления, кроме разглашения военнослужащими государственной тайны.

Роман Труба до избрания главой Госбюро расследований занимал пост директора департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". В 1997-2015 годах работал в органах прокуратуры. В частности был прокурором Пустомытовского района Львовской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры.

На пост директора Госбюро расследований претендовали 19 человек, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос.