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    Политика

    На конкурсе избран глава Госбюро расследований

    (обновлено: )3
    Кандидатуру Романа Трубы конкурсная комиссия утвердила 9 голосами. До этого Труба более двадцати лет работал в органах прокуратуры.
    Заседание комиссии по выборам главы Госбюро расследований

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Конкурсная комиссия избрала главу Государственного бюро расследований, им стал юрист Роман Труба.

    ФБР
    flickr.com/popculturegeek
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    На заседании комиссии (на фото) за его кандидатуру было отдано 9 голосов. Работа комиссии длилась с марта 2016 года.

    Новосозданное Госбюро будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие государственные служащие.

    Исключение составят случаи, когда расследование относится к компетенции Национального антикоррупционного бюро. Также Бюро уполномочено расследовать преступления сотрудников самого НАБУ, антикоррупционной прокуратуры и военные преступления, кроме разглашения военнослужащими государственной тайны.

    Роман Труба до избрания главой Госбюро расследований занимал пост директора департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". В 1997-2015 годах работал в органах прокуратуры. В частности был прокурором  Пустомытовского района Львовской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры.

    На пост директора Госбюро расследований претендовали 19 человек, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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