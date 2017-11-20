Riga.Rosvesty: в Украине уже репрессии из-за русского языка

Владимир Матвеев, обозреватель

Языковая политика Украины, принятие украинским парламентом нового Закона "Об образовании" вызвало обеспокоенность правительств ряда соседних стран — Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Молдавии и России, представители титульних этносов, диаспоры которых, проживают на территории Украины.

Особое беспокойство в ряде европейских столиц вызывает языковая статья закона об образовании национальных меньшинств.

После скандального закона об образовании, принятого украинским парламентом, "национальные меньшинства будут лишены права обучаться на родном языке", в первую очередь речь идет о румынских и венгерских этнических группах, "украинские националисты продолжают выискивать, где и кто еще смеет говорить вслух на "великом и могучем", пишет Олег Пономарев в статье в Riga.Rosvesty.

Наряду с этим, после принятия скандального закона "Об образовании" и угроз со стороны Венгрии и Румынии, президент Украины Петр Порошенко пошел на попятную, и согласился на анализ и оценку данного закона Веницианской комиссией.

Но, как пишет издание — "запрет обучать детей на родном языке сохранился только для русскоязычных".

Во время визита в Бухарест глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для европейских языков будет сделана поблажка. Так, "уже на сегодня в законе мы сделали исключение для языков Европейского союза. Предметы могут также изучаться и на языках ЕС. Это четко прописано в образовательном законе", сказал глава МИД Украины.

С целью, чтобы не потерять лицо окончательно, Киев решил предпринять обходной маневр. Закон "Об образовании" меняться не будет, однако должны быть приняты подзаконные акты и отдельный закон "О среднем образовании", которые позволят детям национальных меньшинств учиться в школе на родном языке. "Всем, кроме русских", подчеркивает Пономарев.

По его словам "эта реформа образования и была затеяна для того, чтобы лишить русскоязычную часть населения Украины права учить своих детей на родном для них языке". Сообщается, что по данным исследования института Гэллапа в стране таковых насчитывается порядка 82%.

В сложившейся ситуации, как говорит директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, вначале следует подождать выводов ПАСЕ. Хотя, как пишет Пономарев, "очевидно, что отступать от насильственной "украинизации" официальный Киев не намерен".

"Выводы этой комиссии всегда двоякие, будут выявлены позитивные и негативные стороны. Но весной на Украине начнется избирательная кампания. Президент Порошенко не захочет конфликтовать с правыми, он рассматривает их как свою целевую аудиторию. Поэтому сегодняшние обещания Климкина — это в большей мере политическая игра. Не стоит ожидать существенных изменений в это законодательство", сказал украинский эксперт.

По мнению президента Российской ассоциации международного права Анатолия Капустина, как только Украина договорится с европейскими странами о смягчении языковых ограничений для их представителей, "Евросоюз закроет глаза на нарушение прав русских", пишет латвийский ресурс.

"Раз в два года генсеку Совета Европы подаются доклады по этому поводу. Иных юридических процедур нет. У остальных сторон хартии нет прав делать что-либо против государств, не выполняющих ее положения. Поэтому можно оказывать только дипломатическое давление. Комитет министров СЕ может на основе докладов выпускать лишь рекомендации. Поэтому усилия Венгрии и других стран, которые критикуют Украину, направлены лишь на то, чтобы побудить Евросоюз оказать коллективное политическое дипломатическое давление. Ставка делается на то, что в каждом государстве лица, чьи языковые права ограничиваются, могут обращаться в местные национальные суды", сказал Капустин.

Наряду с этим, автор статьи приводит примеры, в частности нешуточный скандал, который разгорелся на Западной Украине — в Ивано-Франковской области.

Скандал разгорелся в сентябре текущего года в общеобразовательной школе №3 г. Ивано-Франковск. Сообщается, что директор учебного заведения — Светлана Долгова, которая проработала на своей должности более 20 лет, обвинила Департамент образования и науки Ивано-франковской мэрии в предвзятости и давлении.

Данная школа — одна из немногих на Западной Украине, где преподавание чудом сохранилось на русском языке. Кроме этого учатся дети также на украинском и польском языках. В ней обучаются около 900 учеников разных национальностей. Кроме украинцев — армяне, татары, русские, евреи, поляки, грузины и даже немцы.

"И до сих пор в голову никому не приходило раздувать скандал не на почве качества образования, а по языковому признаку, — пишет Riga.Rosvesty — Спустя две недели директор была вынуждена написать заявление об увольнении "по собственному желанию".

Как подчеркивает автор, на защиту педагога встали даже родители, но местная власть в лице ультранационалистов из партии «Свобода» намерена "сделать ее жизнь невыносимой".

"Я шла с заявлением, о котором не знал никто в школе. Я его написала, ну, это не было то давление, когда говорят — садись, вот тебе листок и вот тебе ручка, и пиши, это не этот было давление, это были такие условия, в которых я работала", говорит Долгова.

На общем собрании директора уговорили забрать заявление. Однако в Департаменте образования заявили, что обратной силы у заявления нет. Разгневанные родители обратились непосредственно к директору Департамента Игорю Смалю, который является членом ультра-националистической партии "Свобода". Но он также отказал им в восстановлении директора в должности.

"Он так и сказал: я решение своего не меняю и предложил участвовать Светлане Владимировне в конкурсе, он на контакт с нами не шел, выбежал из зала, ну просто нас проигнорировал", рассказывает председатель попечительского совета школы №3 Зоряна Свитна, сообщает латвийское издание.

Как утверждает родительский комитет, бывшие выпускники — "это элита Украины, школа с многолетними традициями всегда была многоязычной и менять сегодня директора просто недопустимо".

По словам Долговой, руководители города и ее непосредственное начальство будет выкручиваться из ситуации. Однако, никогда не признает, что "реальные репрессии в отношении ее связаны именно с языком".

"Я не хочу сегодня вслух говорить то, что я слышала в свой адрес не только от директора департамента, от других должностных лиц. Я не могу в такой среде работать", говорит директор школы №3 Светлана Долгова.

Между тем, педагог уверена — все проблемы у нее начались именно из-за русского языка. Ей не раз приходилось слышать от чиновников различные упреки по этому поводу.

При этом руководство, естественно, все обвинения отвергает.

"По моему убеждению, не знаю чья, не знаю с какой целью, но это провокация. Если просьба заменить в школе все таблички и вывески, написанные на русском языке — на украинский, считать давлением или каким-то предвзятым отношением ну тогда так и есть", оправдывается директор департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета Игорь Смаль.

Мэр Ивано-Франковска, представляющий партию "Свобода", Руслан Марцинкив все же пообещал учителям и родителям, что встретится с ними и якобы разберется в ситуации. Пока попечительский совет школы готовит обращение в прокуратуру и суд о давлении и незаконном увольнении директора.

В контексте обострения обстановки и скандала вокруг директора указанной школы, позднее, как сообщает издание, Департамент образования и науки сменил свое решение в отношение Светланы Долговой, оставив ее работать в школе на должности простого учителя, но со статусом «исполняющая обязанности директора» пока не будет проведен конкурс и избран новый директор.

Как сообщается, по рекомендации родительского комитета она все же решила подать иск в суд с требованием аннулировать приказ руководства об увольнении и восстановить ее в должности директора школы. Также как это принято в случаях явно незаконного увольнения, она просит суд компенсировать ей разницу в зарплате, так как в связи с приставкой "и.о." ей значительно понизили ставку.

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Как сообщается, иск от директора школы судья Ирина Пастернак приняла и назначила первое судебное слушание на 31 января 2018 г.

"Этот вопиющий случай нарушения на Украине конституционных прав русскоязычной диаспоры", как подчеркивает Riga.Rosvesty, является "далеко не единственным".