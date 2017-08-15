Семен Глузман: я неудачник, или Кого мы привели к власти

РИА Новости Украина

Врач-психиатр, диссидент и правозащитник Семен Глузман на своей странице в Facebook вспомнил недели перед его арестом, которые он "очень ярко помнит".

"Во внутренней тюрьме КГБ уже находились семнадцатилетняя Люба Середняк, напечатавшая на машинке мою контрэкспертизу по делу Петра Григоренко, упорный в своих марксистских убеждениях Лёня Плющ, посмевший написать свою правду Иван Дзюба… Остальных я тогда не знал. За мною ходили по улицам, садились в вагоны метро", – сообщил Глузман.

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А потом, продолжил он, стало еще неприятнее: наружка исчезла: "Меня готовили к аресту. Обреченный, я сумел побороть свой страх. Одиночество, вот что давило на меня. Это потом, в лагере я обрел друзей, научился сопротивлению. А тогда, в мае 1972 года я был очень одинок".

Теперь же правозащитник вновь ощутил себя таким же одиноким – "таким же горьким".

"Из конфиденциальных верхов мне сообщили: "Не надейтесь, осенью, когда часть министров будет уволена, Ульяна Супрун останется. Ее не тронут. Она – нужна". Та же, прежняя ситуация: большинство моих сограждан молчит. И будет молчать. Наш президент играет не в шахматы, это какая-то мерзкая игра без правил, но с четкой целью. Сегодня утром я осознал: на кону деньги, очень большие деньги", – заявил диссидент.

Он признается, что посмел задать самому себе вопрос: "не сожалеешь ли ты, что когда-то поддался романтической надежде, поверив, что имевший место в твоей стране фермент сопротивления будет вечным? Он, этот фермент исчез, растворился в бесконечных потоках лжи, в меркантильных интересах тех, кого ты привел к власти".

Facebook Семена Глузмана Комментарий Семена Глузмана

"Я ответил себе: горько сожалею. Похоронив своих тюремных друзей, отдавших жизнь сопротивлению тоталитарной лжи, я, выживший, ничего не достиг, никого не убедил. Я – неудачник", – подытожил Глузман.

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