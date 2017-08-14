Лукаш: террор власти против собственного народа набирает обороты

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. Министр считает, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.

Кроме этого, по словам министра, в Украине на сегодняшний момент около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают выплаты пенсий из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа.

Высказывание министра Ревы подлило масло в огонь. Ведь, как считает юрист, в прошлом — министр юстиции Украины Елена Лукаш, "идет социальный геноцид по всем направлениям: власть поставила народ на грань выживания".

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Как пишет на свой странице в соцсети Елена Лукаш, еще несколько лет назад в ООН прогнозировали сокращение населения Украины на 15 млн человек.

"До 30 миллионов? Не верилось. Теперь ясно, что это были оптимистические предсказания. Никому тогда и в страшном сне не могло привидеться:

- вооруженным путем будет свергнута власть;

- несогласных объявят террористами, бросив против них авиацию, танки и тяжелую артиллерию;

- будет отдана и потеряна территория и начата многолетняя братоубийственная война;

- миллионы покинут свои дома и будут скитаться, ненужные своей родине;

- страну поставят на колени с протянутой рукой попрошайки;

- людей заставят бояться и ненавидеть, и они будут убивать, и сжигать друг друга;

- реформы подменят геноцидом, а людей станут морить тарифами и ценами; выдавливать из страны из-за инакомыслия и безработицы;

- президент будет хвастаться дешевой рабочей силой украинцев и лихо торговать ею;

- нас будут убивать отсутствием лекарств, дорогим лечением;

- топтаться по истории, вере, памяти, традициям;

- оскорблять огромную часть населения, обвиняя в отсутствии "правильной" генетики;

- предлагать чистки в фильтрационных лагерях и гетто;

- запрещать родной язык, книги и фильмы, уничтожать журналистов и свободу слова;

- называть героев "палачами" и переименовывать улицы в имена настоящих палачей;

- превращать страну в заповедник бандитизма и нелегального оружия;

- избирательно лишать гражданства", — подчеркивает юрист.

По мнению Елены Лукаш, теперь пытаются отнять все: язык, память, культурное наследие, историю, свободу слова.

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"Право на критику приравняли к измене родине и покушению на госстрой. Историю отдали на откуп институту альцгеймера-вятровича. Террор власти против своего народа продолжается и набирает обороты. Украина на втором месте в мире по темпам вымирания ("Всемирная книга фактов ЦРУ")

Заокеанские хозяева приказали строить аграрную "супер-державу". Холуи у власти реализуют указание ускоренными темпами. Промышленность уже уничтожили. Для работ в аграрном секторе трех миллионов украинцев будет достаточно. План по сокращению численности населения будет перевыполнен", — подчеркивает Елена Лукаш.

Миллионы вынужденно покинут страну, миллионы умрут от болезней, не имея денег на элементарные условия жизни, на лечение и лекарства, отмечает юрист.

"А сейчас нас еще слишком много. Им столько не надо. Посмотрите, какое нескрываемое желание избавиться от "балласта"! Все мы для них — "нахлебники". Нас уже попрекают куском хлеба: едите много, вот и денег не хватает. Но власть эффективно борется с нашим "обжорством": с 1 июля 2017 отменено регулирование цен на социальные продукты первой необходимости.

Идет социальный геноцид по всем направлениям: власть поставила народ на грань выживания. Уничтожить население по принципу борьбы с неликвидным активом. И все ради лжи о "единой и неделимой". "Украина понад усе", "uber alles", а люди – генетический мусор", — считает Елена Лукаш.

Сколько еще тех, кто считает, что критики режима — это антиукраинские агенты Кремля, ненавидящие Украину? Они еще не поняли, что главный враг не снаружи, а внутри, и они причастны к его появлению, подчеркивает юрист.

"Теперь наша главная пища – "Лапша пропагандистская". Ее обильно скармливают политики, проплаченные блогеры, политОлухи и продажные активисты из кооператива "Грант-обжор". Им мало уничтожать и наживаться, мародерствуя. Им нужно унижать. Унижать публично своими высказываниями.

Наслаждаться безнаказанностью и цинизмом. Насмехаться. Может так нам и надо? Иногда, кажется, что мы этого достойны, раз терпим. Но я никогда не поверю в добровольный суицид 30 млн. оставшихся граждан. Верю, что желание жить победит. И здоровые силы организма справятся с паразитами.

Верю и действую", — пишет Елена Лукаш.