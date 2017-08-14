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    Аналитика и комментарии

    Лукаш: террор власти против собственного народа набирает обороты

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    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев (15)

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    Украина на втором месте в мире по темпам вымирания. Заокеанские хозяева приказали строить аграрную "супер-державу". Холуи у власти реализуют указание ускоренными темпами. План по сокращению численности населения будет перевыполнен, отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. Министр считает, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.

    Девочка в вышиванке с украинским флагом. Архивное фото
    Украинское фото
    Под знаменем депопуляции. О населении в ЕС и Украине

    Кроме этого, по словам министра, в Украине на сегодняшний момент около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают выплаты пенсий из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа. 

    Высказывание министра Ревы подлило масло в огонь. Ведь, как считает юрист, в прошлом — министр юстиции Украины Елена Лукаш, "идет социальный геноцид по всем направлениям: власть поставила народ на грань выживания". 

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    Как пишет на свой странице в соцсети Елена Лукаш, еще несколько лет назад в ООН прогнозировали сокращение населения Украины на 15 млн человек. 

    "До 30 миллионов? Не верилось. Теперь ясно, что это были оптимистические предсказания. Никому тогда и в страшном сне не могло привидеться:

    - вооруженным путем будет свергнута власть;

    - несогласных объявят террористами, бросив против них авиацию, танки и тяжелую артиллерию; 

    - будет отдана и потеряна территория и начата многолетняя братоубийственная война;

    - миллионы покинут свои дома и будут скитаться, ненужные своей родине;

    - страну поставят на колени с протянутой рукой попрошайки;

    - людей заставят бояться и ненавидеть, и они будут убивать, и сжигать друг друга; 

    - реформы подменят геноцидом, а людей станут морить тарифами и ценами; выдавливать из страны из-за инакомыслия и безработицы; 

    - президент будет хвастаться дешевой рабочей силой украинцев и лихо торговать ею;

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    - нас будут убивать отсутствием лекарств, дорогим лечением;

    - топтаться по истории, вере, памяти, традициям;

    - оскорблять огромную часть населения, обвиняя в отсутствии "правильной" генетики;

    - предлагать чистки в фильтрационных лагерях и гетто;

    - запрещать родной язык, книги и фильмы, уничтожать журналистов и свободу слова;

    - называть героев "палачами" и переименовывать улицы в имена настоящих палачей;

    - превращать страну в заповедник бандитизма и нелегального оружия; 

    - избирательно лишать гражданства", — подчеркивает юрист.

    По мнению Елены Лукаш, теперь пытаются отнять все: язык, память, культурное наследие, историю, свободу слова. 

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    "Право на критику приравняли к измене родине и покушению на госстрой.  Историю отдали на откуп институту альцгеймера-вятровича. Террор власти против своего народа продолжается и набирает обороты. Украина на втором месте в мире по темпам вымирания ("Всемирная книга фактов ЦРУ")

    Заокеанские хозяева приказали строить аграрную "супер-державу". Холуи у власти реализуют указание ускоренными темпами.  Промышленность уже уничтожили. Для работ в аграрном секторе трех миллионов украинцев будет достаточно. План по сокращению численности населения будет перевыполнен", — подчеркивает Елена Лукаш. 

    Миллионы вынужденно покинут страну, миллионы умрут от болезней, не имея денег на элементарные условия жизни, на лечение и лекарства, отмечает юрист.

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    РИА Новости Украина
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    "А сейчас нас еще слишком много. Им столько не надо. Посмотрите, какое нескрываемое желание избавиться от "балласта"! Все мы для них — "нахлебники". Нас уже попрекают куском хлеба: едите много, вот и денег не хватает. Но власть эффективно борется с нашим "обжорством": с 1 июля 2017 отменено регулирование цен на социальные продукты первой необходимости.

    Идет социальный геноцид по всем направлениям: власть поставила народ на грань выживания. Уничтожить население по принципу борьбы с неликвидным активом.  И все ради лжи о "единой и неделимой". "Украина понад усе", "uber alles", а люди – генетический мусор", — считает Елена Лукаш.

    Сколько еще тех, кто считает, что критики режима — это антиукраинские агенты Кремля, ненавидящие Украину?  Они еще не поняли, что главный враг не снаружи, а внутри, и они причастны к его появлению, подчеркивает юрист.

    "Теперь наша главная пища – "Лапша пропагандистская". Ее обильно скармливают политики, проплаченные блогеры, политОлухи и продажные активисты из кооператива "Грант-обжор". Им мало уничтожать и наживаться, мародерствуя. Им нужно унижать. Унижать публично своими высказываниями.

    Наслаждаться безнаказанностью и цинизмом. Насмехаться. Может так нам и надо?  Иногда, кажется, что мы этого достойны, раз терпим. Но я никогда не поверю в добровольный суицид 30 млн. оставшихся граждан. Верю, что желание жить победит. И здоровые силы организма справятся с паразитами.

    Верю и действую", — пишет Елена Лукаш.

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