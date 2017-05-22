Медиаэксперт о закрытии Euronews

Фото: facebook/Euronews

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Украинская служба телеканала Euronews прекращает свою работу. Об этом сказано в заявлении команды этого телеканала.

Разговоры о том, что Euronews прекратит свою работу в Украине начались давно. Говорили, что основная проблема — в финансировании. За шесть лет работы в Украине Национальная телерадиокомпания Украины задолжала значительную сумму денег каналу – примерно 11 миллионов евро.

Еще в начале года более 60 известных культурных деятелей, ученых и журналистов обратились с просьбой к президенту и премьер-министру Украины помочь украинской службе Euronews.

Почему же никто не смог спасти ситуацию, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор интернет-издания "Детектор-медиа" Галина Петренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Головна причина закриття української версії Euronews лише у фінансуванні чи є інші причини?

— Я вважаю, що головна причина дійсно є фінансування. Але я би хотіла виправити трошки, тому що 2015-го року зобов’язання по фінансуванню української служби Euronews взяла на себе Inter Media Group, а не Національна суспільна телекомпанія, як ви говорили в підводці. Тобто з 2015 року це Inter Media Group, яка належить Дмитру Фірташу, Сергію Льовочкіну та Валерію Хорошковському. І десь рік тому в квітні 2016 року вони припинили фінансувати.

Там 10 мільйонів євро, тому що частково НТКУ розрахувалося, і тривали два роки, здається, суди, і в апеляційній інстанції, на жаль, наразі програли цю справу.

Тобто один із каналів мовлення про Україну і для українців, які зараз живуть в Європі, буде припинено?

— Так, на жаль, мовлення припиниться. Про це стало відомо раніше, ще влітку минулого року почалися розмови, тому що це Франція, вони за французьким законодавством попереджують своїх працівників. І грудні українська редакція страйкувала з цього приводу, там так само скорочують ще іранську і арабську редакцію, але їм залишають мовлення в інтернеті, а українську закривають повністю.

Якимось чином намагалися вирішити це питання?

— Звернення були до президента і прем’єра, я вважаю, що це неправильний адресат для цих звернень. Звернення треба було б адресувати самій компанії Euronews, це приватна компанія, потрібно розуміти, що ця приватна компанія насправді сама вважає, що їй непотрібна українська редакція, вона не доклала достатньо зусиль для того, щоб її підтримувати, бо насправді не всі редакції мають національних спонсорів. Наприклад, британська, німецька та іспанська редакції не мають національних спонсорів, вони фінансуються самою Euronews, бо це приватна компанія з бюджетом, з рекламними надходженнями. Тому що ця компанія вважає, що британська, німецька і іспанська редакції їй потрібні навіть і без додаткового фінансування.

Чому в Україні так не сталося? Гроші від реклами не заробляли?

— Так, грошей від реклами вони не заробляли.

Це була інформаційна політика в даному випадку? Чи чому так відбулося?

— Мені складно сказати. Це, мабуть, питання до менеджменту компанії, і в даному випадку до Inter Media Group, чому вона, взявши на себе ці зобов’язання, не змогла розвинути цей мовник в якусь комерційну сторону.

Як зникнення українського Euronews відобразиться на українському інформаційному просторі?

— Скоріше воно відобразиться не на українському інформаційному просторі, а на світовому, зокрема європейському інформаційному просторі, бо, на жаль, на цьому просторі стане ще менше на один український голос. Тобто там глядачі Euronews зможуть дізнаватися про події, зокрема очима журналістів інших редакцій, але не вихідців з України.

Хто може зайняти нішу Euronews?

— Знову ж ми говоримо скоріше про зовнішнє мовлення України на інші території, ніж навпаки. В нас є в складу Національної суспільної телерадіокомпанії телеканал іномовлення, яке наразі розвивається, от, власне, це і буде український голос на закордон. Була ще спроба в Ігоря Коломойського робити канал Ukraine Today, але він його так само закрив рік тому, але залишив інтернет-редакцію, а цього року, на початку, закрив і інтернет-редакцію, тобто залишилося тільки суспільне наше мовлення.

Наскільки чують Україну сьогодні закордоном?

— Як я вже трошки вище сказала, що є канал іномовлення, в нього прекрасна доля, тому що він розвивається і буде розвиватися.

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Кому він належить? Чи не спіткає його доля Euronews із часом?

— Він входить до складу Національної суспільної телекомпанії, тобто це частина нашого суспільного мовника, який ми наразі створюємо і розвиваємо, тобто він належить суспільству українському, а фінансується він з державного бюджету України.

Ранее глава Независимого медиа-профсоюза Украины Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что в Украине на журналистов оказывается давление со стороны политиков и владельцев изданий и медиа, которые также имеют непосредственное отношение к политическому процессу.