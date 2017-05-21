КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 21 мая, канал Euronews прекратил вещание на украинском, сообщает украинская редакция Euronews на своей странице в Facebook.

Канал Euronews на украинском языке просуществовал шесть лет.

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Напомним, в декабре 2016 года в штаб-квартире телеканала Euronews в Леоне прошла предупредительная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций.

Инициатором забастовки стали украинцы, которые протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещания на украинском из-за нехватки финансирования.