наверх
21.05.201715:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Euronews прекратил вещание на украинском

    5621
    Телеканал Euronews на украинском языке просуществовал шесть лет. Теперь же, 21 мая, он прекращает свою работу из-за нехватки финансирования.
    Редакция украинского отделения Euronews
    facebook.com/ua.euronews

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 21 мая, канал Euronews прекратил вещание на украинском, сообщает украинская редакция Euronews на своей странице в Facebook.

    Канал Euronews на украинском языке просуществовал шесть лет.

    Читайте также: Deutsche Welle: туманные перспективы украинского Euronews

    Напомним, в декабре 2016 года в штаб-квартире телеканала Euronews в Леоне прошла предупредительная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций.

    Инициатором забастовки стали украинцы, которые протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещания на украинском из-за нехватки финансирования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Петр Порошенко
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев