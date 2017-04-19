Реален ли "план Маршалла" для Украины

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Новый формат помощи Украине призывает предоставить Конгресс Европейской народной партии. Этот Конгресс объединяет правоцентристские партии Европы. И они предлагают разработать двухсторонние и многосторонние программы, которые бы содержали срочную военную, гуманитарную и экономическую поддержку, продвижение демократических реформ и поддержку европейской интеграции Украины.

Многие эксперты эту инициативу уже назвали ремейком "плана Маршалла", в рамках которого в послевоенное время США поддержали европейские страны. А американскую помощь того времени в нынешних ценах некоторые эксперты оценивают в 130 миллиардов долларов.

Будет ли подобный план осуществлен в украинских реалиях, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава и соучредитель общественной организации Центр UA Олег Рыбачук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто очікувати, що в ЄС вирішать надати Україні певний аналог "плану Маршала"?

— В принципі, європейська народна партія, це дуже впливовий гравець на європейській політичній арені. Вона багато років має найбільшу фракцію в Європарламенті і очевидно, що там якісь політичні перспективи є. Але за нинішніх обставин я би, напевно, згадав би відповідь Ілона Маска прем'єру Гройсману на запрошення прийти в Україну і пояснення, чому сюди не йдуть гроші і чому сюди не йде інвестор. У Ілона Маска дуже лаконічне пояснення: корупція, відсутність гарантій захисту інвесторів, і неефективна урядова система, і судова в тому числі. І мені здається, доки Україна нагадує таку велику бочку з величезними дірами, куди намагаються наливати фінансову допомогу, вона вся розтікається через ці дірки, то нам буде дуже важко розраховувати на суттєву, бо "план Маршала" це надзвичайно суттєва допомога, у світі, де зараз відчувається відповідно і фінансова криза.

Тобто поки не буде суттєвих внутрішніх реформ, не буде і зовнішньої допомоги?

— Скажемо так: допоки в Україну не почнуть повертатися українські гроші, умовно, під виглядом якихось панамських оффшорів, допоки Україну не фінансує український інвестор, розраховувати на те, що західний наївніший чи дурніший, я б не став.

Чи може перспектива "плану Маршала" для України стати своєрідним пряником для української влади, щоб вони впроваджували реформи? РИА Новости Украина Евгений Котенко Безвиз для Украины. Мы слишком дорого заплатим за обычный туризм - Якубин

— Українську владу змусить робити реформи українська внутрішня ситуація. Тому що в будь-якій країні найбільший кредитор, це власний народ, власний бізнес, а у нас з цим зараз величезні проблеми. Друге — у нас дуже неефективна система урядування, і якщо не робити реформ, будь що ми візьмемо: чи ми візьмемо освіту, чи ми візьмемо медицину, чи ми візьмемо інфраструктуру — там той ресурс вижив себе вже кілька років і, образно кажучи, ті мости, які починають на наших очах розвалюватися в Києві, це і є стан української економіки. Без кардинальних змін, без реформ у нас буде ситуація з мостами, які починають просто падати.

Припустимо, дали гроші Україні. Скільки грошей, на вашу думку, необхідно, аби почалося серйозне зростання економіки?

— Ми аналізували цю ситуацію, аналізували досвід успішних країн, успішних економік. Ми, напевно, єдина країна, у якої нема незалежного контролю над публічними фінансами. От уявіть собі, що ви даєте гроші країні, яка сама свідомо не контролює ефективність їх використання. Тому за цією логікою чим більше даси, тим більше буде розкрадено. Тому це дуже гіпотетична річ. В Україні насправді існують величезні ресурси. Будь-яку тему візьми: освіту, охорону здоров'я, візьми навіть ту ж дорогу, я зараз якраз їду по українським дорогам, то питання не в тому, що "Укравтодору" не дають достатньо грошей. Дай йому більше грошей, він просто буде робити те саме, тільки розкрадати більше. І це системна помилка, це системний виклик і тому коли ми аналізуємо, скільки гіпотетично можна дати в цю нереформовану, неефективну, чесно кажучи, корумповану на найвищому рівні систему, де гарантована безкарність за будь-які розкрадання коштів, що як ми можемо говорити про суму?

Я впевнений, що якщо зараз в Україні створити нормальні умови, причому не треба якихось особливо тепличних, нормальні умови, де податкова б не займалася рекетом, де місцеві органи влади не заважали бізнесу розвиватися… Я зараз в турі по країні їду, 33 міста ми вже об'їхали, в кожному місті ми маємо зустріч з бізнесом. Бізнес волає про одне, що треба просто мати нормальну податкову систему, яка не міняється податки кожен раз і мати податківців, які приходять не за тим, щоб щось покласти у власну кишеню, а які б сприяли розвитку бізнесу. В нас колосальні в цьому відношенні можливості. У нас треба повернутися до земельної реформи. У нас земельний ресурс взагалі викинутий з економічного обороту. Тому це дуже гіпотетичне питання. Як на мене, сума не має значення, якщо не змінити систему. Вона неефективна.

Навіщо тоді в європейській народній партії розпочали обговорення плану допомоги для України? Украинское фото Пыль в глаза, лапша на уши. DW: Украина имитирует борьбу с коррупцией

— Для того, щоби стимулювати прихід до влади в Україні людей і тих сил, які б усвідомлювали, що у випадку того, що в Україні буде створена система ефективного урядування, що ми створимо незалежний суд, розведемо гілки влади, у нас почне нормально працювати фіскальні органи, тоді в України є ця перспектива. От у нас рано чи пізно будуть вибори. Найбільша проблема чесних політиків, які хотіли б прийти до влади в Україні: яким чином вони можуть виконати обіцянку, не маючи такого партнера як ЄС. Ви бачите, що у нас з перспективою членства в ЄС складно, досвід Туреччини показує, що якщо багато років говорити і не офіційно взаємодіяти, то еліти втрачають інтерес для того, щоб робити правильні речі. Тому хтось в ЄС, а особливо в цій народній партії, чітко усвідомлює, що Україні і українським елітам, навіть майбутнім елітам, і особливо українському суспільству, потрібно говорити, що люди добрі, наведіть у себе порядок в країні і питання ресурсу не буде стояти. Я завжди говорив, що якби українська влада дійсно щиро прагнула зробити реформи, зробити систему ефективною, створити нормальний інвестиційний клімат, то в світі неміряна кількість ресурсів. Але такій владі з такими принципами гроші зараз не будуть давати. Тому мені здається, що це сигнал наступним українським елітам і суспільству: побудуйте нормальну систему врядування і гроші у вас не будуть проблемою.

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