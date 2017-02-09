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    Гройсман призвал партнеров из ЕС разработать "план Маршалла" для Украины

    (обновлено: )9101
    Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что так называемый "план Маршалла" Украина и европейские партнеры могут создать совместными усилиями.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с европейскими партнерами сформировать план восстановления страны, сообщила в четверг пресс-служба Кабмина.

    Рабочий в порту
    REUTERS Carlos Barria
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    "Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры — это четкий план восстановления Украины. Это "план Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня поражены", — приводит пресс-служба слова Гройсмана.

    Глава правительства добавил, что в 2014 году Евросоюз предложил Украине "план Маршалла". По его данным, в феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

    Согласно сообщению, тогда же Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

    Ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году.

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