Гройсман призвал партнеров из ЕС разработать "план Маршалла" для Украины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с европейскими партнерами сформировать план восстановления страны, сообщила в четверг пресс-служба Кабмина.

"Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры — это четкий план восстановления Украины. Это "план Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня поражены", — приводит пресс-служба слова Гройсмана.

Глава правительства добавил, что в 2014 году Евросоюз предложил Украине "план Маршалла". По его данным, в феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

Согласно сообщению, тогда же Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

Ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году.