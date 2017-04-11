Как громкие отставки повлияют на работу НБУ и ФГИ. Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Об отставке сразу двух руководителей государственных структур стало известно в понедельник, 10 апреля. Сначала об уходе сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. После этого стало известно о том, что Игорь Билоус подал в отставку с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. О заявлении Билоуса заявил член Парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Можно ли связывать эти два заявления, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Діло" Валентин Гладких.

(публикуется на языке оригинала)

Чи варто пов’язувати ці дві заяви?

— Теоретично, безумовно, можна пов’язати ці дві заяви і, швидше за все, причина їх криється в тому, що дається дедалі більше про себе знати відсутність парламентської коаліції в парламенті. Відповідно, дедалі більше результативність голосувань залежить від підтримки тих двох депутатських груп, які також, мабуть, хочуть збільшити свій вплив на процес прийняття політичних рішень.

Оскільки переформатовувати уряд проблематично і складно, але, можливо, таким чином звільняються певні посади для того, щоб задовольнити чиїсь не те що забаганки, але чиїсь вимоги.

Тобто хтось вирішив одразу почистити авгієві конюшні?

— Я не говорю, що це призведе до очищення авгієвих стаєнь, тобто це є великим перебільшенням, тому що, скажімо так, і Гонтарева, і Білоус були людьми доволі контраверсійними, але гачок про Гонтареву, ми знаємо, є якісь результати.

Можна по-різному оцінювати їх – негативно, позитивно, але певні результати є, предмет для дискусії хоча б є. Тому що стосується роботи Фонду держмайна, то питання величезні є щодо його ефективності. Єдине, що можу сказати з усією відповідальністю, що ця програма великої приватизації, яку нам анонсували і скільки розмов про неї є, вона фактично є проваленою.

Тому, можливо, дійсно, пан Білоус зіграв на випередження, передбачаючи, що рано чи пізно виникне запитання щодо ефективності його роботи, він вирішив подати у відставку. Такий варіант також не варто скидати з розрахунку.

І третій варіант: також потрібно враховувати, що необхідність проводити цю велику приватизацію нікуди не зникла. Зрозуміло, що зараз ця посада є доволі ласий шматок, яким можна розраховуватись за певні поступки політичні. Тому варіантів і причин може бути насправді доволі багато.

Єдине, що можна сказати – не варто думати, що це призведе до поліпшення роботи органів цих, як не прикро це говорити.

Екс-голова Фонду держмайна Олександр Бондар висловив припущення, що Ігор Білоус може піти на посаду голови НБУ. Наскільки можлива така заміна гравців?

— Ви знаєте, у нас в країні можливо все. Але мені здається, що треба визначати відповідність людини залежно від результатів її попередньої роботи.

Безумовно, можна призначити будь-кого на будь-яку посаду. Не бачу тут жодних проблем. Якщо Корчак може очолювати НАЗК, то, в принципі, в цій країні всі можуть очолювати все.

Тобто знання, вміння, навички, досвід роботи, в принципі, не мають значення. Ефективність роботи також не має значення. Головне – політична лояльність. Якщо у пана Білоуса все нормально з політичною лояльністю до тих груп, які сьогодні критично важливі для прийняття політичних рішень в парламенті, то можлива і така рокіровка, і ми це побачимо за результатами голосування у ВР.

Буде дуже цікаво, коли ми побачимо, які депутатські групи, які фракції проголосують за це призначення. Тоді ми будемо говорити, якою коаліція є де-факто, не де-юре, як нам розказують пан президент і "Народний фронт".

Чи варто чекати інших гучних відставок? Наприклад, висить дамоклів меч над міністром транспорту або міністром внутрішніх справ?

— Висить він і висить, але справа полягає в тому, що насправді коаліційний уряд є похідним від парламентської коаліції, тобто залежно від ситуації в парламенті буде залежати і ситуація в уряді.

Якщо і завтра ця коаліція буде тріщати за всіма швами, то, зрозуміло, що доведеться враховувати позицію тих груп, які будуть намагатись посилити свій вплив на прийняття тих чи інших політичних рішень. Які вони захочуть забрати собі міністерства, питання дискусійне, але треба також зважати на те, що можна і не контролювати формально міністерства, у нас нікуди не зник інститут "смотрящих".

Тобто формально міністри можуть лишитись тими самими, їм поміняють замів, поміняють людей, які виконують ті чи інші потоки і все буде продовжуватись далі, тому що на сьогоднішній день причина кризи є в парламенті, у відсутності в парламенті коаліції і небажання йти на дострокові вибори, які, в принципі, давно якщо не визріли, то ледь перезріли.

А яким чином будуть виходити, яким чином будуть розраховуватися за те, щоб не розхитувати човна чи цю будку, я не знаю, побачимо в майбутньому. Але, звичайно, що не можна виключати, що прийдеться розраховуватись певними посадами, в тому числі, урядовими.

Наскільки суттєва для кабінету Гройсмана підтримка в парламенті?

— Критично важлива. Коаліційний уряд, який не має підтримки парламентської коаліції, він в цивілізованих країнах в принципі не може існувати.

Розвал парламентської коаліції, відсутність у парламенті більшості голосів у цієї коаліції, воно логічно, відповідно до теорії політичної, повинно вести до відставки коаліційного уряду.

Якщо не може сформуватись нова стала коаліція з більшістю голосів, то це може йти до дострокових парламентських виборів. Але ми не хочемо цього робити, нам розказують, що це дуже небезпечно, це грає на руку Кремлю і іншу маячню несуть.

Тому, безумовно, що пан Гройсман і його уряд критично залежить від ситуації в парламенті, як і будь-який коаліційний уряд в будь-якій державі світу він, безумовно, залежить від парламентської коаліції.

Ранее политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что весь негатив, направленный на Гонтареву, после ее ухода перенаправится на президента, но он вынужден будет пойти ей навстречу и подписать заявление об отставке.

Также директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что желающих отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ в Украине — более, чем достаточно.