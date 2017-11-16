Сюмар о запрете в Украине книг на русском языке

В Украине нет запрета книг на русском языке, однако существуют ограничения на ввоз книг, которые популяризируют органы власти и силовые структуры государства-агрессора, заявил народный депутат Украины ("Народный фронт"), глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"На самом деле, в Украине нет запрета книг на русском языке, у нас есть ограничения на ввоз книг, которые популяризируют органы власти и силовые структуры государства-агрессора. И это написано в законе, который мы приняли в парламенте", — заявила Сюмар в эфире телеканала ZIK.

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При этом нардеп отметила, что на полках украинских магазинов можно найти книги, которые издаются в РФ.

"Кроме этого, очень много и пиратской литературы, которая завозится за взятку. И на раскладках, на книжных ярмарках можно все это найти. И это наш существенный минус", — сказала она.

Сюмар также заявила, что сейчас профильный комитет ВР будет предлагать, чтобы книги из России маркировались дополнительной маркой, что будет означать легально ввезенные книги на территорию Украины из РФ.

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"Ведь государство-агрессор ведет гибридную войну и если мы сегодня на своей территории будем позволять популяризировать армию страны, которая убивает украинский, то это неправильно", — считает парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Украину запретили ввозить книгу известного российского священника.