В Киеве загорелся институт

В связи с задымлением к центральному корпусу вуза прибыли шесть пожарных машин, два экипажа патрульной полиции и бригада скорой помощи. Перед входом в здание был организован специальный штаб, где спасатели могли оперативно реагировать на сообщения от коллег по рации, сообщает Информатор.

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По словам одной из свидетельниц возгорания, которая работает в данном вузе, пожар мог быть вызван использованием обогревателей, поскольку в здании до сих порт нет отопления.

В момент возгорания в здании никого не было, а сам пожар локализовали в течение получаса.