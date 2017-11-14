наверх
14.11.201709:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве загорелся институт

    (обновлено: )248
    Рано утром 14 ноября произошло задымление на 14-м этаже института электросварки имени Евгения Патона, который расположен на улице Казимира Малевича, 11 в Киеве. К месту пожара стянули несколько экипажей пожарных машин. Обошлось без пострадавших.
    informator.ua/Youtube

    В связи с задымлением к центральному корпусу вуза прибыли шесть пожарных машин, два экипажа патрульной полиции и бригада скорой помощи. Перед входом в здание был организован специальный штаб, где спасатели могли оперативно реагировать на сообщения от коллег по рации, сообщает Информатор.

    Смотрите также: Масштабный пожар во Львове: горел рынок

    По словам одной из свидетельниц возгорания, которая работает в данном вузе, пожар мог быть вызван использованием обогревателей, поскольку в здании до сих порт нет отопления.

    В момент возгорания в здании никого не было, а сам пожар локализовали в течение получаса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Верховная Рада. Архивное фото
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор