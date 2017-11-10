Турчинов обещает расстреливать тех, кто сотрудничает с Россией

"Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет. Когда расстреливать? (Это обсудим — Ред.) отдельно", — заявил он, похлопав по руке представителя "Укроборонпрома".

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В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов принял участие в проведении летных испытаний беспилотного летательного аппарата "Горлица".