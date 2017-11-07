Турчинов рассказал, какие боеприпасы будут производить в Украине серийно

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Военные испытания боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях, состоялись на военном полигоне в Девичках Киевской области, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов поставил задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов.

rnbo.gov.ua Испытания боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях

rnbo.gov.ua Испытания боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях

rnbo.gov.ua Испытания боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях

"Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как были уничтожены два наших мощных арсеналы(…) И что очень важно — это самая дефицитная группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных Сил Украины", — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО анонсировал серийное производство боеприпасов.

Напомним, на складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".