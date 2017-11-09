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    Зовите экзорциста. В Пакистане мальчик поворачивает голову на 180 градусов

    (обновлено: )23511
    В городе Карачи, Пакистан, 14-летний подросток Мухаммед Самир научился поворачивать голову на 180 градусов.
    Caters Clips / YouTube

    В городе Карачи, Пакистан, 14-летний подросток Мухаммед Самир научился поворачивать голову на 180 градусов.

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    Мальчик рассказал журналистам, что его "суперспособность" не была врождённой, а появилась в результате долгих тренировок, пишет Daily Pakistan.

    Необычная способность уже стала приносить Самиру заработок. Когда болезнь отца вынудила ребенка бросить школу и искать работу, он присоединиться к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье.

    Ранее сообщалось, что участник сборной России по пауэрлифтингу Юрий Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 килограммов.

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