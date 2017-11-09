Зовите экзорциста. В Пакистане мальчик поворачивает голову на 180 градусов

В городе Карачи, Пакистан, 14-летний подросток Мухаммед Самир научился поворачивать голову на 180 градусов.

Мальчик рассказал журналистам, что его "суперспособность" не была врождённой, а появилась в результате долгих тренировок, пишет Daily Pakistan.

Необычная способность уже стала приносить Самиру заработок. Когда болезнь отца вынудила ребенка бросить школу и искать работу, он присоединиться к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье.

Ранее сообщалось, что участник сборной России по пауэрлифтингу Юрий Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 килограммов.