Власти на местных выборах задействовали колоссальный ресурс - эксперт

"Для того, чтобы победить у этих 4% избирателей, власть задействовала колоссальный ресурс и административный, и финансовый и организационный. Еще до выборов появились разговоры о осовременивании пенсий. Появились общенацилональыне опросы", — заявил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Местные выборы: цифры, технологии, выводы".

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Ранее сообщалось, что полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции. "Сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 — по фактам подкупа избирателей, еще 2 — по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", — говорилось в сообщении.