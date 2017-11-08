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    Власти на местных выборах задействовали колоссальный ресурс - эксперт

    (обновлено: )1710
    По словам политолога,кандидата политических наук Алексея Якубина, власть для демонстративной победы была готова вбрасывать колоссальные ресурсы, для того чтобы продемонстрировать свое большинство для 4% населения.
    РИА Новости Украина

    "Для того, чтобы победить у этих 4% избирателей, власть задействовала колоссальный ресурс  и административный, и финансовый и организационный. Еще до выборов появились разговоры о осовременивании пенсий. Появились общенацилональыне опросы", — заявил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Местные выборы: цифры, технологии, выводы".

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    Ранее сообщалось, что полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции. "Сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 — по фактам подкупа избирателей, еще 2 — по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", — говорилось в сообщении.

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