Уроки выборов. Как в Украине выбирали глав объединенных громад

РИА Новости Украина

29 октября в Украине состоялись выборы руководства 201 объединенной территориальной громады (ОТГ). Правом голоса на этих выборах обладали 1,3 миллиона граждан Украины — то есть 4% от общего количества избирателей в стране. Больше всего выборов состоялось в Волынской (19), Днепропетровской (19), Черкасской (14), Черновицкой (14), Житомирской (13), Полтавской (12) и Одесской (10) областях, пишет "Таймер".

Авторы материала – Юрий Ткачев и Руслан Бизяев.

После оглашения результатов выборов в БПП поспешили огласить о безоговорочной победе: дескать, представители БПП победили в выборах 119 глав громад – более чем в половине случаев. Результат, безусловно, впечатляющий. Однако не станем спешить с оценками: попробуем, вообще говоря, разобраться в том, что же такое представляла собой сама идея с созданием ОТГ и какими средствами была достигнута победа БПП на этих выборах?

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Децентрализация через централизацию

Кампания по созданию ОТГ изначально была заявлена как ключевой аспект реформы по децентрализации власти в стране. Власти заявили, что готовы передать на места больше денег и полномочий, но для этого местные советы следует укрупнить.

timer-odessa.net Выборы в Украине, октябрь 2017

Проще говоря, работало это так: берем несколько "независимых" сел и объединяем их в одну административно-территориальную единицу с общим советом и "мэром". Получившееся в результате и называется объединенной территориальной громадой. В 201 такую громаду, жители которых избирали себе руководителей 29 октября, вошли 993 ранее существовавших села.

Некоторые из новых громад имели достаточно внушительные размеры: к примеру, Балтская ОТГ Одесской области получила под контроль территорию в 854 квадратных километра, на которой проживают свыше 33 тысяч человек.

Разумеется, идея проводить "децентрализацию" посредством фактической централизации местного самоуправления (1 "объединенный" орган вместо 5-6 сельсоветов) выглядит весьма странной. Идеологи реформы оправдывались тем, что готовятся передать на места слишком уж большие полномочия, совладать с которыми прежние маленькие сельсоветы не в состоянии. Хотя опыт США и Европы свидетельствует об обратном.

В "развитых странах" нередко являются вполне самостоятельными в административном отношении городки и поселки в несколько сотен жителей, которые, несмотря на это, имеют и своих мэров, и советы. В Украине же "несамодостаточными" сочли села и поселки, в которых нередко проживали тысячи людей!

Преференции, которые предоставляются громадам, довольно значительны. Во-первых, это перечисление в бюджет 60% от выплачиваемого жителями сел налога на доходы физлиц – ранее эти средства поступали в бюджет районов. Кроме того, ОТГ получают напрямую из госбюджета медицинскую и образовательную субвенции – ранее эти деньги также оседали на районном уровне и оттуда уже распределялись на места. Бюджеты объединенных громад в итоге иногда оказывались в 5-7 раз больше, чем сумма бюджетов входящих в них населенных пунктов до объединения.

Впрочем, сторонники реформы уже обратили внимание на то, что для увеличения финансовых ресурсов ОТГ центральная власть не достала ни одной копейки из собственного кармана. На самом деле произошла не передача доходов государства местному самоуправлению, а простое перераспределение средств между уровнями самоуправления – от районных бюджетов в бюджеты ОТГ. То есть, по факту финансовой децентрализации в том смысле, в котором ее обычно имеют в виду, не произошло, зато вот административно-политическая централизация (1 "суперсельсовет" вместо 5-10 обычных) случилась в полном объёме.

Но если целью создания ОТГ была не децентрализация, то что тогда?

Феодальная революция

По всей видимости, идея была довольно проста и одновременно амбициозна: перекроить кардинальным образом всю пирамиду феодальных взаимоотношений местных элит, замкнув ее в итоге на президентскую вертикаль.

Надо понимать, что на уровне сельских советов политическая платформа кандидатов редко имеет большое значение. Обычно выборы здесь выигрывает тот, кто может обеспечить ремонт дорог, провести газ или водопровод, добиться закупки оборудования для больницы и т. п. Для того чтобы сделать это, сельским головам необходимо заручиться поддержкой на уровне районного совета или районной администрации, ведь собственные возможности сел и поселков до реформы в этом смысле были ничтожны.

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Так сельские "авторитеты" попадали в зависимость от политических игроков районного уровня, имеющих собственные группы в райсоветах, обычно формализованные в виде фракций тех или иных политсил.

timer-odessa.net Выборы в Украине, октябрь 2017

Так вот, идея заключалась как раз в том, чтобы исключить из политического процесса "посредников", выведя "уважаемых людей" на местах из-под влияния районных и областных советов и напрямую замкнув их на столичную властную вертикаль.

Местные элитарии получали расширение своих владений (за счёт присоединённых к громаде населенных пунктов), большие полномочия, дополнительное финансирование (в т. ч. по линии фонда проектов регионального развития при Мининфраструктуры – напрямую из Киева), а также поддержку властной вертикали в других вопросах. Взамен они должны были "всего лишь" гарантировать власти лояльность, правильные результаты выборов в своих населенных пунктах – ну и бесперебойное поступление в столицу коррупционной ренты всех видов, конечно же.

Второстепенной, хотя и не менее важной в сложившихся условиях задачей была демонстрация (в т. ч. и западным партнерам) высокого уровня поддержки БПП в стране и, в особенности, на местах.

Как это работало

Однако на практике "менеджеры" выборов в ОТГ столкнулись на местах с серьезными проблемами.

Во-первых, "своих" людей на уровне сельсоветов у БПП в целом ряде регионов вообще не было: их предстояло "переманить" у уже устоявшихся групп влияния.

Во-вторых, сам бренд БПП ввиду известных причин является достаточно токсичным: публичное заявление кандидата о причастности к БПП в целом ряде случаев могло стоить ему победы как таковой. Именно поэтому большинство кандидатов, после выборов оказавшиеся "сторонниками президента", баллотировались в качестве самовыдвижецев, а о связях с БПП до дня голосования старались умалчивать.

В-третьих, различные представители вертикали, завязанные на разные фигуры в столице, нередко стремились "протащить" в руководство ОТГ людей, лояльных им лично – даже в ущерб общепартийным интересам как таковым.

Классическим примером в этом смысле стал Котовский (ныне Подольский) район Одесской области. Местный "барон" Владимир Синько много лет ориентировался на олигарха Леонида Климова и Партию регионов. На прошлых местных выборах он баллотировался в депутаты райсовета от "Оппозиционного блока", прошел и возглавил райсовет. Однако затем Синько стал искать сотрудничества с вертикалью и нашел его в лице губернатора Одесской области Максима Степанова. Именно под Синько, по информации ТАЙМЕРА, и создавалась Куяльницкая ОТГ – эдакий "бублик", занимавший площадь всего района, за исключением, собственно, райцентра Котовска (Подольска). Такая странная форма громады была выбрана неспроста: Синько и его покровители не хотели конкурировать с котовскими "феодалами", а вот в своей победе в сельской местности были вполне уверены.

Однако этот план не вполне устраивал партийную организацию БПП в Одесской области: у Синько сложились негативные отношения с главой фракции БПП в облсовете Сергеем Паращенко. Поэтому областное руководство БПП сделало ставку на другого кандидата – экс-главу райадминистрации Сергея Паламарчука, ранее пойманного на взятке. Кандидатура, конечно, была не слишком удачная, однако поставленным в сложное положение партийным лидерам пришлось работать с тем, что есть.

Надо сказать, что "местные" БППшники оказались эффективнее не вполне уверенно чувствующего себя в регионе губернатора, и победа в итоге досталась именно Паламарчуку.

oporaua.org Местные выборы в Украине

В общем, ситуация сложилась довольно забавная: Синько предал "Оппозиционный блок", но не извлек из этого предательства никакой пользы, а, напротив, проиграл. Как проиграл и "Оппозиционный блок", у которого маневры Синько фактически выбили из-под ног электоральную почву: партия, которая получила около 37% избирателей на выборах в местный райсовет 2015 года, теперь вынуждена будет довольствоваться тремя депутатами из 26 в совете ОТГ.

Еще один пример – Вилковская ОТГ, созданная вокруг одноименного города. Здесь "человеком президента" стал бывший мэр Николай Дзядзин. Дзядзин в Вилково появился в качестве начальника местного погранотряда (контрабанда), после выхода на пенсию осел, оброс бизнесом (отели, розничная торговля, добыча песка).

В 2010 году при активной поддержке Партии регионов стал мэром Вилково, замыкаясь на местного "герцога" Виталия Барвиненко, которому помог стать нардепом от той же ПР в 2012 году. А вот в 2014-м Дзядзин начал "жить по-новому" и сделал ставку на другого бессарабского "герцога" – Александра Дубового, хотя, по информации ТАЙМЕРА, продолжал заверять Барвиненко в своей поддержке. В 2015-м году Дзядзин проиграл выборы Матвею Иванову – другому "вассалу" Барвиненко, к тому моменту избравшегося нардепом от партии "Видродження".

Наконец, в 2017 году Дзядзин примкнул к БПП и с помощью поддержки этой политсилы стал главой Вилковской ОТГ. Очевидно, что Дзядзин будет лоялен властной вертикали лишь до тех пор, пока эта вертикаль ему выгодна, и при первых же признаках угрозы сменит "ориентацию", как он это уже неоднократно делал до этого. Но это будет потом, а пока одесские бэппэшники могут отрапортовать в Киев об очередной победе.

Поствыборная агитация

Интересно, что даже с учетом вышеизложенного обеспечить нужный столице результат на выборах удалось далеко не везде. И нередко "добивать" показатели приходилось за счет перевербовки победителей выборов в ряды БПП уже после дня голосования.

Так вышло, к примеру, в Бутенковской ОТГ Полтавской области, где выборы выиграл Николай Скрыльник. Формально он шел как самовыдвиженец, однако пользовался поддержкой "Батькивщины" (а точнее, главы местной райадминистрации Тамилы Шевченко). 30 октября, когда стало ясно, что Скрыльник действительно одержал победу, "Батькивщина" официально включила его в список своих представителей. Однако тем же вечером Скрыльника вызвали в Полтаву, где состоялась "мотивационная беседа" с главой ОДА Головко и его первым замом Песоцким.

Суть ее сводилась к тому, что Скрыльнику лучше бы перейти под крыло БПП. Беседа проходила сложно, однако решающим аргументом, убедившим Скрыльника, оказалось обещание выделить 20-миллионную субвенцию из фонда регионального развития. И утром следующего дня Скрыльник уже присутствовал на победной пресс-конференции в качестве "человека президента".

Подобная же история приключилась и с Социал-демократической партией Сергея Каплина, у которой буквально из-под носа увели победителя выборов в Лохвицкой ОТГ той же Полтавской области Виктора Радько, также внезапно для своих избирателей и партийных товарищей оказавшегося представителем БПП.

Правда, Радько подобные кульбиты совершает уже не в первый раз: в 2014 году он баллотировался в нардепы от "Оппозиционного блока", затем сошелся с УДАРовцем Тарасом Кутовым, а в 2015-м решил, что дружба с Каплиным будет более многообещающей. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Каплин сам является нардепом от БПП: иными словами, ради нужной статистики у Порошенко не погнушались слегка "ощипать" даже одного из своих…

А в Николаевской области за победителя в Новополтавской ОТГ развернулось настоящее сражение между БПП и "Батькивщиной". Вероятный победитель здесь был известен заранее: несомненным фаворитом гонки считался глава Новополтавского сельского совета Юрий Медведев.

Первыми "завербовать" его удалось именно "Батькивщине", так что всю кампанию он считался выдвиженцем этой политической силы. БПП же выдвинула своим кандидатом на пост председателя ОТГ водителя школьного автобуса Николая Письмака. После победы Медведева "своего" кандидата синхронно поздравили с победой и представители "Батькивщины", и губернатор Савченко.

Споры о том, кого на самом деле представлял Медведев, официально баллотировавшийся как самовыдвиженец, продлились аж четыре дня – лишь тогда штаб БПП опубликовал последнюю страницу меморандума о сотрудничестве между партией и Медведевым. Но это не помешало главе областной "Батькивщины" Михаилу Соколову настаивать на своей правоте: "Это чушь просто, это подтасовки", — заявлял он в комментариях для СМИ.

Репетиция

Возможно, выборы в ОТГ преследовали и еще одну цель: на них политсилы отрабатывали те приемы, с помощью которых будут пытаться обеспечить себе нужный результат на "настоящих" выборах – президентских и парламентских. Если это так, то выборы эти обещают быть, мягко говоря, не очень честными.

Впрочем, профессиональные наблюдатели, в своё время умело обличавшие в фальсификациях Партию регионов, божатся, что выборы прошли честно. Так, наблюдатели сети ОПОРА заявили о том, что голосование прошло вообще без серьезных нарушений.

В "Комитете избирателей Украины" заявили, что нарушения были, но не носили глобального характера и связаны в основном с непрофессионализмом членов комиссий. Дескать, члены комиссий просто не очень хорошо были подготовлены, вот и допускали досадные оплошности – например, забывали включать в бюллетень тех или иных кандидатов.

Не отрицали в КИУ и информацию о подкупе избирателей на отдельных участках: по официальным данным, полиция завела по факту таких подкупов четыре уголовных производства. Например, зафиксированы подкупы избирателей на выборах главы Немовицкой ОТГ Ровенской области и Шабовской ОТГ Одесской области. Однако все эти нарушения признаны "незначительными" – не исключено что в том числе и потому, что победили в итоге "представители БПП".

В сухом остатке

Ввиду вышеизложенного победные реляции Блока Порошенко воспринимаются уже не так убедительно. Впрочем, это как посмотреть…

С одной стороны, задуманный план по переформатированию отношений элит на местах и "переключении" этих элит с местных "решал" на президентскую вертикаль, похоже, удался.

С другой – на Банковой вряд ли могут всерьез рассчитывать на настоящую лояльность новоизбранных глав громад. Собранные с бору по сосенке, а то и вовсе кооптированные в ряды президентской политсилы постфактум, эти председатели вряд ли будут до последнего верны столичной вертикали власти.

В то же время при прочих равных БПП не приходилось рассчитывать даже и на такую победу: к примеру, в вышеупомянутом Котовском (Подольском) районе Одесской области пропрезидентская политсила получила менее 12% голосов избирателей, однако по итогам нынешних выборов получила возможность фактически перехватить управление районом. Иными словами, правильное применение админресурса и должные финансовые вложения вполне способны обеспечить совсем иной результат выборов нежели тот, которого можно было бы ожидать, исходя из симпатий и антипатий избирателей.

Результаты выборов, по слухам, вызвали на Банковой восторг, близкий к эйфории: там даже начинают думать, что политические перспективы Блока Порошенко и лично Петра Алексеевича вовсе не так мрачны, как считалось ранее, и что досрочные выборы в сложившейся ситуации, возможно, являются не такой уж и плохой идеей.

Правда, скептически настроенные политологи предупреждают: то, что сработало на "точечных" выборах в сельской местности, может и "не взлететь" при всеукраинской кампании, развивающейся по несколько иным законам. Какая из двух точек зрения победит, узнаем уже скоро.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.