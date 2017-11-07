Разборки в центре Хмельницкого: комментарий полиции

Участники стычки применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различные ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч. 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции совместно с прокуратурой устанавливают причины конфликта.

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