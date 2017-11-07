наверх
07.11.201723:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разборки в центре Хмельницкого: комментарий полиции

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (23)

    (обновлено: )254
    Видео: Инна Проник в Facebook

    Участники стычки применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различные ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.

    По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч. 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции совместно с прокуратурой устанавливают причины конфликта.

    Смотрите также: Техасский стрелок ликвидирован после короткой погони — СМИ

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Инцидент в центре Хмельницкого. Комментарий полиции
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова