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    В США толстого енота спасли из решетки канализации

    (обновлено: )108
    В американском штате Иллинойс провели необычную спасательную операцию - вытащили толстого енота из канализационной решетки.
    Entertainment and more / YouTube

    Спасатели штата Иллинойс (США) провели спасательную операцию, чтобы вызволить енота из ливневки. Животное застряло в решетке и не смогло самостоятельно выбраться.

    Пострадавшего енота заметил местный житель, который и вызывал подмогу. Чтобы освободить енота, понадобились усилия двух спасателей, вооруженных специальными приспособлениями.

    Растолстевший енот упирался, но в конце концов, его выпустили на свободу.

    В июле полиция калифорнийского города Ла-Верн спасла медвежонка, который застрял в пластиковом кувшине. Полицейский и работник службы охраны природы сняли с головы медведя кувшин.

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