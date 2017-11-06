В США толстого енота спасли из решетки канализации

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Спасатели штата Иллинойс (США) провели спасательную операцию, чтобы вызволить енота из ливневки. Животное застряло в решетке и не смогло самостоятельно выбраться.

Пострадавшего енота заметил местный житель, который и вызывал подмогу. Чтобы освободить енота, понадобились усилия двух спасателей, вооруженных специальными приспособлениями.

Растолстевший енот упирался, но в конце концов, его выпустили на свободу.

В июле полиция калифорнийского города Ла-Верн спасла медвежонка, который застрял в пластиковом кувшине. Полицейский и работник службы охраны природы сняли с головы медведя кувшин.

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