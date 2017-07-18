Пригодится в хозяйстве: енот Семен любит стирать и есть вафли

В селе возле Тернополя в семье 18-летней девушки уже больше года живет енот по имени Семен. У него есть собственная комната и страница в соцсети Instagram. На страницу @raccoonsimon_ternopil подписано 2160 подписчиков.

Как пишет сайт "20 минут", Кристина призналась, что после обучения в Канаде, где видела, как по улицах ходят еноты, она и загорелась идеей завести животное. Воплотить его желания в реальность помогла сестра и отец.

Для Семена в доме из чулана сделали личную комнату — это для того, чтобы защитить дом от разрушения, когда енот остается в одиночестве.

"За ним нужно ухаживать так же, как за маленьким ребенком, — говорит Кристина. — Еноты очень энергичные животные и их нельзя оставлять без присмотра. Потому что они могут лапу в розетку засунуть, залезть везде, где только можно. Побить все".

Также, по ее словам, любимая еда енота — вафли, за которые он готов на все. Однако Семен также ест и разную другую пищу, даже еду кота, который также живет в семье.

Девушка также отметила, что енот любит стирать и все, что попадает ему в руки, он бежит полоскать в миске с водой.

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