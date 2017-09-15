Чудо природы. Белые жирафы впервые в истории запечатлены на видео

Редкий белый окрас у жирафов связан с лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных, сообщает The Guardian

У таких животных нормально окрашены глаза, что связано с особенностью синтеза пигментных клеток.

В дикой природе не более 8500 белых жирафов, сообщает Международный союз охраны природы. Они обитают в Сомали, на юге Эфиопии и севере Кении.

Ранее сообщалось, что в мире осталось всего три особи северных белых носорогов после того, как зоопарке Сан-Диего в американском штате Калифорния умерла в возрасте 41 года представительница этого вида.