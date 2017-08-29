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    "Зеленая" месть. В сети появилось видео с умывающимся зеленкой таксистом

    (обновлено: )47010
    Видеоролик, на котором мужчина, похожий на умывшего зеленкой девушек российского таксиста, сам умывается зеленкой, появилось в интернете во вторник.
    канал ИА Дейта в YouTube

    Видеоролик, на котором мужчина, похожий на умывшего зеленкой девушек хабаровского таксиста, сам умывается зеленкой, появилось в интернете во вторник.

    "Нашумевшее видео с таксистами, которые издевались над подростками за то, что они не заплатили за проезд…. Вот тот самый таксист, кто-то проучил его и так же снял на видео", — поясняет надпись под видеороликом.

    Хабаровский таксист заставил не заплативших девушек умыться зеленкой. Видео
    Канал вХабаровске на Youtube
    Странное наказание. Таксист заставил не заплативших пассажиров умыться зеленкой

    Человек за кадром говорит, что "ведете себя как звери".

    Ранее сообщалось, что в интернете было выложено видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.

    Во вторник начальник пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов сообщил, что накануне водитель такси сам явился в полицию и написал объяснение. Согласно нему, он отвез двух девушек и парня из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский в двух часах езды от Хабаровска, за проезд ему не заплатили. Он отвез пассажиров обратно в Хабаровск и в качестве оплаты предложил умыться зеленкой, на что те согласились, к умыванию раствором он их не принуждал.

    Мужчина является безработным, частным извозом начал заниматься недавно, машину взял в аренду.

    Личности пассажиров полиция устанавливает.

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