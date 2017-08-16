Пылающий ангар близ аэропорта в Лондоне. Кадры с места ЧП

Как сообщает газета Sun со ссылкой на представителя аэропорта, "сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля".

"Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов.

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