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16.08.201715:19
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    Пылающий ангар близ аэропорта в Лондоне. Кадры с места ЧП

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    В среду в Лондоне случился пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, она открыта и продолжает нормальную работу.
    Darth Tónico / YouTube

    Как сообщает газета Sun со ссылкой на представителя аэропорта, "сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля".

    "Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

    В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов. 

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