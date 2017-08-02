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    Завод слил в Ниагарский водопад черную зловонную жидкость

    (обновлено: )13
    В "экологической катастрофе", напугавшей туристов, виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды.
    Канал на Youtube Associated Press

    В сети обнародовано и набирает популярность видео почерневшей воды вдоль береговой линии реки Ниагара. По словам туристов, снявших ролик, Ниагарский водопад превратился в черную зловонную лагуну.

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    Природоохранная служба региона отреагировала на видео лишь после того, как оно стало популярным в соцсетях. Как заявили в администрации, в "катастрофе" виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды.

    ​Также отмечается, что никакого ущерба природе якобы нанесено не было, так как концентрация твердых частиц и углеродных остатков в воде не превышала допустимых пределов. К тому же в воде не было масел и растворителей. 

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