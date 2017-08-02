Завод слил в Ниагарский водопад черную зловонную жидкость

В сети обнародовано и набирает популярность видео почерневшей воды вдоль береговой линии реки Ниагара. По словам туристов, снявших ролик, Ниагарский водопад превратился в черную зловонную лагуну.

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Природоохранная служба региона отреагировала на видео лишь после того, как оно стало популярным в соцсетях. Как заявили в администрации, в "катастрофе" виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды.

A patch of black water drifting through the lower Niagara River was a result of “routine maintenance." https://t.co/CgTZqoEdWp pic.twitter.com/jEW5HjGl21 — Niagara Gazette (@NiagaraGazette) 31 июля 2017 г.

​Также отмечается, что никакого ущерба природе якобы нанесено не было, так как концентрация твердых частиц и углеродных остатков в воде не превышала допустимых пределов. К тому же в воде не было масел и растворителей.