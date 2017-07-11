Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории. Мнение эксперта

"Если нет ответственности, если нет конкретного человека, который несет политическую ответственность, то у нас возникают такие объекты (незаконное строительство в буферных зонах объектов ЮНЕСКО — Ред.)", — сообщил Григорий Мельничук.

ЮНЕСКО неоднократно обращалось к украинским властям с требованием запретить застройку буферных зон вокруг Софии Киевской и Киево-Печерской лавры. Реальной угрозой Софийскому собору, в результате которой могут последовать негативные выводы ЮНЕСКО, является постоянное ухудшение состояния исторических подземных сооружений в усадьбе собора, которое наблюдается с весны 2015 года: многочисленные проседания и провалы почвы на расстоянии от 5 до 30 метров от стен собора.

На территории буферной зоны Лавры и рядом с ней существует несколько проектов, с которыми общественность связывает нынешние скандалы с границами буферных зон. Прежде всего, речь идет о застройке территории Цитадели, вокруг комплекса Арсенала. Всего на территории буферной зоны сегодня зафиксировано около 25 нарушений.