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    Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории. Мнение эксперта

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    Сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук принял участие в пресс-конференции на тему "Зона конфликта. Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории?" в пресс-центре РИА Новости Украина.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Если нет ответственности, если нет конкретного человека, который несет политическую ответственность, то у нас возникают такие объекты (незаконное строительство в буферных зонах объектов ЮНЕСКО — Ред.)", — сообщил Григорий Мельничук.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    ЮНЕСКО неоднократно обращалось к украинским властям с требованием запретить застройку буферных зон вокруг Софии Киевской и Киево-Печерской лавры. Реальной угрозой Софийскому собору, в результате которой могут последовать негативные выводы ЮНЕСКО, является постоянное ухудшение состояния исторических подземных сооружений в усадьбе собора, которое наблюдается с весны 2015 года: многочисленные проседания и провалы почвы на расстоянии от 5 до 30 метров от стен собора.

    На территории буферной зоны Лавры и рядом с ней существует несколько проектов, с которыми общественность связывает нынешние скандалы с границами буферных зон. Прежде всего, речь идет о застройке территории Цитадели, вокруг комплекса Арсенала. Всего на территории буферной зоны сегодня зафиксировано около 25 нарушений.

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