Зона конфликта. Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории - пресс-конференция

Во вторник, 11 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Зона конфликта. Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории?"

Строительство в буферных зонах объектов ЮНЕСКО в Киеве является одной из самых одиозных тем. Январь-февраль 2017 года запомнился киевлянам очередным скандалом на старой почве: СМИ стало известно, что Министерство культуры пересмотрело подход к буферным зонам Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской таким образом, что территория между двумя объектами на Днепровских склонах была исключена из категории охранных зон памятника ЮНЕСКО. В обществе сразу возникло множество версий о том, чем это грозит, для чего было сделано и кто окажется выгодополучателем нововведения.



На текущей неделе в Кракове Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит "альтернативный отчет", подготовленный киевскими общественными активистами. Они расскажут членам комитета о состоянии дел вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек в буферной зоне.



ЮНЕСКО неоднократно обращалось к украинским властям с требованием запретить застройку буферных зон вокруг Софии Киевской и Киево-Печерской лавры. Реальной угрозой Софийскому собору, в результате которой могут последовать негативные выводы ЮНЕСКО, является постоянное ухудшение состояния исторических подземных сооружений в усадьбе собора, которое наблюдается с весны 2015 года: многочисленные проседания и провалы почвы на расстоянии от 5 до 30 метров от стен собора. На территории буферной зоны Лавры и рядом с ней существует несколько проектов, с которыми общественность связывает нынешние скандалы с границами буферных зон. Прежде всего, речь идет о застройке территории Цитадели, вокруг комплекса Арсенала. Всего на территории буферной зоны сегодня зафиксировано около 25 нарушений.



Эксперты отмечают, что в 2011-ом году был принят более чем либеральный закон о градостроительной деятельности и в настоящий момент городская администрация не имеет законодательного набора рычагов, чтобы остановить строительство в буферных зонах. И решение этой проблемы, скорее, в компетенции Верховной Рады.



Эксперты пресс-конференции:



Михаил Дегтярев, искусствовед, член Союза художников Украины, действительный член Нью-Йоркской Академии наук

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города"

Григорий Мельничук, сокоординатор Совета по урбанистике Киева



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 июля в 13.00



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