наверх
11.07.201706:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Минобороны РФ показало пуски ракетных комплексов "Точка-У" на полигоне

    27
    Расчеты "Искандер-М" и "Точка-У" Западного военного округа провели тренировки по управлению ракетными ударами, сообщает пресс-служба ЗВО ВС России.
    Канал Минобороны России на Youtube

    "В рамках командно-штабного учения авиации и войск ПВО Западного военного округа с расчетами оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У", дислоцированных в Ивановской, Ленинградской, Курской областях, проведены тренировки по управлению ракетными ударами", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

    Отмечается, что по замыслу тренировки расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

    Сообщается, что на тренировку привлекалось более 500 военных, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и спецтехники.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20