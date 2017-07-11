Минобороны РФ показало пуски ракетных комплексов "Точка-У" на полигоне

"В рамках командно-штабного учения авиации и войск ПВО Западного военного округа с расчетами оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У", дислоцированных в Ивановской, Ленинградской, Курской областях, проведены тренировки по управлению ракетными ударами", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по замыслу тренировки расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Сообщается, что на тренировку привлекалось более 500 военных, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и спецтехники.