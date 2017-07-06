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    Украина стала полигоном для изучения средств киберборьбы - эксперт

    (обновлено: )1410
    Украина вяло отреагировала на возможность стать первой страной в борьбе с вирусом Petya.А, заявил председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество" Сергей Ярыгин.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Сергей Ярыгин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина рассказал, что его организация пыталась сразу же, в первые часы после атаки, организовать пресс-конференцию с привлечением власти, но "кто-то из госслужащих был на отдыхе, кто-то не мог принять решения выйти на пресс-конференцию…". Таким образом Украина потеряла возможность стать первой "по борьбе с этим злом". 

    "Много предприятий стоят и не могут сдать отчетность. (…) Почта не работает. Долго не работало "Киевэнерго". Проблемы – у многих предприятий. Налоговая предложила Минюсту определить это как форс-мажор, но ответа пока нет (был ли это форс-мажор – Ред.)", – отметил Ярыгин.  Он также добавил, что одна из причин слабой киберзащищенности нашей страны – в том, что компания Microsoft монополизировала рынок IT.  "Альтернативное программное обеспечение – залог безопасности во всем мире", – сказал председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество". Кроме этого, он посоветовал всем людям делать резервные копии информации со своих телефонов, быть внимательным как к персональным данным, так и к другим "важным для вас данным".

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